Genç Parti İl Başkanının aracı kurşunlandı - Son Dakika
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Genç Parti İl Başkanının aracı kurşunlandı

07.01.2023 08:19

Genç Parti İl Başkanının aracı kurşunlandı Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'in aracı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Genç Parti İl Başkanının aracı kurşunlandı

ÇORUM - Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'in aracı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, Bahçelievler 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde olan Çorum Genç Parti İl Başkanı Engin Erenler'e ait olan 06 PLM 29 otomobil gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Çorum, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç Parti İl Başkanının aracı kurşunlandı - Son Dakika

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