Genç Parti Söke ilçe kongresini yaptı

Geçtiğimiz Temmuz ayında ilçe başkanlığına Şahin Baş'ın atanmasıyla yeniden hareketlenen Genç Parti Söke İlçe Teşkilatı, olağan genel kurul toplantısını yaptı. Gerçekleşen kongreye Genç Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Yılmaz Şahin de katıldı.



2002 ve 2007 yıllarında Genç Parti Milletvekili adayı olan bugünün İl Başkanı Mehmet Yılmaz Şahin yaptığı konuşmasında; hedeflerinin iktidar olduğunu söyledi. Genç Parti'nin seçim çalışmalarında Söke'nin ayrı bir yeri olduğunu belirten İl Başkanı Şahin; "Yakın zamanda ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından Aydın il kongremizi de yapacağız. Genel Başkan Cem Uzan'sız teşkilatlanma çalışmalarını merak ediyorlar. Cem Bey yılbaşına kadar ülkeye geri dönecek. O dönene kadar parti merkezleri oluşturmayacağız. İnşallah Cem Uzan Bey'in dönüşü ile tüm teşkilatlarımızla alanlarda olacağız" dedi.



Genç Parti Söke İlçe Başkanı Şahin Baş ise yaptığı konuşmasında; "Bugün burada 2002 yılında yüzde 7.2, 2007 seçimlerinde genel başkanımız Cem Uzan'ın yokluğunda yüzde 3.7 alan bir siyasi partinin mensupları olarak toplandık. Bugün burada siyasi temelini atacağımız siyasi oluşumun ülkemiz ve halkımız için büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi.



Yapılan ilçe kongresiyle Genç parti Söke İlçe Başkanlığı'na Şahin Baş seçilirken; Erman Karbuz, Gürhan Özekin, Necdet Öztürk, Ata Beyaz yönetim kurulunda yer alan isimler oldu. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda Aydın il delegeleri olarak belirlendi. - AYDIN