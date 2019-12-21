Genç Pehlivanlar Heyet-İ Temsiliye Kupasında Mindere Çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç Pehlivanlar Heyet-İ Temsiliye Kupasında Mindere Çıktı - Son Dakika Spor

Genç Pehlivanlar Heyet-İ Temsiliye Kupasında Mindere Çıktı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk'ün Milli Mücadelede Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Güreş müsabakaları başladı.

Genç Pehlivanlar Heyet-İ Temsiliye Kupasında Mindere Çıktı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk'ün Milli Mücadelede Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri'ye gelişinin 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Güreş müsabakaları başladı.


Atatürk Spor Salonunda iki gün boyunca büyük heyecana sahne olacak olan güreş müsabakalarında 32 sporcu mindere çıkacak. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edilecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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