Genç pilotları dünya şampiyonalarında yarıştırmayı hedefliyorlar - Son Dakika

Genç pilotları dünya şampiyonalarında yarıştırmayı hedefliyorlar

Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı, takımlarının genel olarak genç pilotlardan oluştuğunu belirterek, "Hedefimiz de dünya ralli şampiyonasında zirvedeki takımlarda bir Türk pilotun yarışabilmesi." dedi.

Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı, takımlarının genel olarak genç pilotlardan oluştuğunu belirterek, "Hedefimiz de dünya ralli şampiyonasında zirvedeki takımlarda bir Türk pilotun yarışabilmesi." dedi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağının gerçekleştirildiği Marmaris'e gelen takımlar ve pilotlar zorlu parkurlarda mücadele ediyor.

Otomobil sporcuları, 707 kilometre uzunluğundaki zorlu rallide, Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta büyük bir rekabetle dereceye girmek için toz kaldırıyor.

Castrol Ford Team Türkiye Pilot Koçu Murat Bostancı, AA muhabirine, Türkiye'nin üç yıldır dünyaca ünlü pilotlara ev sahipliği yaptığını, bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yılı Türkiye Ralli şampiyonu olarak tamamladıktan sonra bu sene pilot koltuğuna ufak bir ara verdiğini anlatan Bostancı, Castrol Ford Team Türkiye'de genç pilotların başında pilot koçluğu yaptığını dile getirdi.

Castrol Ford Team Türkiye olarak yıllardır büyük başarılara imza attıklarına işaret eden Bostancı, şöyle konuştu:

"Biz WRC Türkiye Rallisi'ne çok iyi hazırlandık. Takımımız genel olarak genç pilotlardan oluşuyor. Hedefimiz de dünya ralli şampiyonasında zirvedeki takımlarda bir Türk pilotun yarışabilmesi. Yarışlarda ciddi geleceği olan 3 çok yetenekli pilot var. Günün birinde dünya rallisinde bizi temsil eden bir pilotumuz olsun istiyoruz. Castrol Ford Team Türkiye olarak tek hedefimiz bu. Ben de Türkiye ve Avrupa'daki deneyimlerimi genç pilotlara aktarıyorum. Marmaris Rallisi zor ve çok kırıcı bir yarış. Dünya Rallisi pilotları da sezonun en kırıcı yarışı olarak Marmaris Rallisi'nden bahsediyor. Bizi çok iyi hazırlandık ama bu yarışta akıllı bir tempo da gitmek gerekiyor. Çünkü sadece hızlı giderek değil otomobilinizi kollayarak bitişe gelmekle mümkün. Dediğim gibi bizim en büyük hedefimiz genç pilotlarımızı dünya şampiyonalarında yarıştırmak. Ana hedefimiz dünyanın tepesinde Tük pilotlar görebilmek. "

Genç pilotlar, şampiyonayı iyi değerlendirmek istiyor

Castrol Ford Team Türkiye Pilotu Ümitcan Özdemir ise ekip olarak çok heyecanlı olduklarını, ilk kez dört çekerli bir otomobile geçeceklerini bildirdi.

Yarışa çok özel olarak hazırlandıklarını belirten Özdemir, "Dünya çapında pilotların ülkemize gelip yarışması ve bizim de onlarla aynı ortamda olmamız bizim için çok büyük bir şans. Biz de bu şansı kullanmak istiyoruz." dedi.

Marmaris Rallisinin Türkiye Şampiyonasının kalan yarışlarına göre biraz daha uzun ve kırıcı olduğunu anlatan Özdemir, çok iyi hazırlandıklarını, iyi bir sonuç beklediklerini kaydetti.

Castrol Ford Team Türkiye Pilotu Ali Türkkan da geçen yıl yaşadığı mekanik bir arıza nedeniyle ralliyi tamamlayamadığını hatırlattı.

Etapların çok kırıcı olduğuna işaret eden Türkkan, kullandıkları aracın ise hem sağlam hem de çok hızlı olduğunu dile getirdi.

Türkkan, rallide öncelikli hedeflerinin üst sıralarda bitirmek olduğunu ifade etti.

Genç pilotları dünya şampiyonalarında yarıştırmayı hedefliyorlar

Bostancı, Türkiye, Pilot, Ford, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Genç pilotları dünya şampiyonalarında yarıştırmayı hedefliyorlar - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Gidişini gördü, gelişini göremedi! Geri gelen otomobil talihsiz kadına çarptı Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı
Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak         
17:49
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü Avustralyalı askerin evine götürdüğü 100 yıllık Türk bayrağı vatana döndü         
16:35
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 18:24:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç pilotları dünya şampiyonalarında yarıştırmayı hedefliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei