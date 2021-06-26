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Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı - Son Dakika

Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı

26.06.2021 09:31

THY'de görev yapan pilot Kutay Bayraktar, İstanbul'da oturduğu evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Araştırma yapan ekipler, Bayraktar'ın kız arkadaşının ifadesini aldı. Olaydan önce birlikte olduklarını belirten kız arkadaşının, "Gece evde parti verdik. Sabaha karşı aramızda tartışma çıktı ve bana yumruk attı. Şikayetçi olacağımı söyleyerek evden ayrılıp hastaneye gittim" dediği iddia edildi.

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan ikinci pilot Kutay Bayraktar (32) İstanbul Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi, Başkurt Sokak'ta apartman görevlisi bahçe katında buldu.

ÇANAKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Polis ve savcının ilk incelemesinde, pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Bayraktar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM" DİYEREK EVDEN AYRILMIŞ

Pilot Kutay Bayraktar'ın ölümü polisi harekete geçirdi. İddiaya göre, Cihangir'de yaşayan ve THY Uçuş Akademisi'nden 2016'da mezun olduktan sonra şirketin Boeing-737 filosunda ikinci pilot olarak görev yapan Bayraktar, kaldığı evde düzenlenen partiden sonra kız arkadaşı Burcu D. ile tartışıp yumruklaştı. Sabah'ın haberine göre genç kadının "Şikâyetçi olacağım" diyerek hastaneye gitmek için evden ayrıldı.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış

KIZ ARKADAŞININ İFADESİNE BAŞVURULDU

Bayraktar'ın ölmeden önce tartışıp yumruk attığı kız arkadaşı Burcu D.'nin ifadesine başvuruldu. Burcu D. "Gece birlikte içki içtikten sonra akşam saat 24.00'te arkadaşlar evden ayrıldı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında dairedeyken tartışıp kavga ettik. Bu sırada Kutay bana yumruk attı. Şikâyetçi olacağımı söyleyip hastaneye gittim" dedi.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış

ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Polis, pilotun kendisinin mi atladığı, yoksa başkaları tarafından mı atıldığının tespiti için araştırma yapıyor. Pilotun düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış

ANNESİ ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİALARINI YALANLADI

Oğlunun Çanakkale'deki cenazesinde konuşan emekli öğretmen Heybet Bayraktar, oğlunun alkollü olduğu iddialarına üzüldüğünü belirterek "Öldüğü sabah, uçuşu vardı yurt dışına. Hiçbir pilot uçuştan 24 saat önce alkol almaz. Evinin Fransız balkonu vardı. Orada otururken muhtemelen ayağı kaydı ve düştü. Başka hiçbir sebep yok" diye konuştu.

Balkondan düşerek yaşamını yitiren genç pilotla ilgili kan donduran iddia! Kız arkadaşına yumruk atmış
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı

Türk Hava Yolları, Çanakkale, İstanbul, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı - Son Dakika


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