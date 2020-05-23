Genç piyanist Iraz Yıldız yeni müzisyenlere yol gösterecek - Son Dakika

Genç piyanist Iraz Yıldız yeni müzisyenlere yol gösterecek

Bugüne kadar birçok ödül alan genç piyanist Iraz Yıldız, "Ben yurt dışında eğitim aldım. Ülkemi çok seviyorum, ülkeme geri dönüp buradaki arkadaşlarıma ve insanlara destek olmak için öyle bir eğitim aldım. Çocuklara özellikle ders vermeyi seviyorum.

Bugüne kadar birçok ödül alan genç piyanist Iraz Yıldız, "Ben yurt dışında eğitim aldım. Ülkemi çok seviyorum, ülkeme geri dönüp buradaki arkadaşlarıma ve insanlara destek olmak için öyle bir eğitim aldım. Çocuklara özellikle ders vermeyi seviyorum. Eğer zaman bulursam çocuklara ders vermek istiyorum." dedi.

Yıldız, müziğe başlama serüveni ve sanat hayatı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Piyano çalmaya beş yaşında başladığını aktaran Yıldız, "Biraz annemin ısrarı üzerine başladım. Annem bir klasik müzik hayranı. Tabii o zamanlar Antakya'da yaşıyoruz. Orada da klasik müzik eğitimi almak çok zor. Piyanoya yavaş yavaş orgla başladım." diye konuştu.

Iraz Yıldız, müzik dinlemeyi her zaman çok sevdiğini, şimdi ise eser üretiminden çok yorumlama yaptığını aktaran Yıldız, "Yeni müzikler dinlemeyi çok seviyorum. İleriki zamanlarda üretebilirim. Yorumcuların yorumlarını da dinlemeyi çok seviyorum. Bunlar beni motive ediyor. İnsanların nasıl çaldığını takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar birçok konser verdiğinden bahseden sanatçı, şöyle devam etti:

"23 yaşındayım, bundan iki üç sene önce Sony ile Fazıl Say'ın bestesini kaydettik Viyana Radyo Senfoni Orkestrası'yla. Borusan Quartet'le Zürih'te konser verdim. Bunlar benim yaşımda bir insan için önemli ve özel olan anlar."

Yıldız, sevdiği işi yapmanın önemine değinerek, "Bunu iş olarak da yapmıyorum. Benim için artık bir hayat tarzı. O yüzden içinde bulunduğum durum ve konum değil de daha çok zevk alıyor muyum almıyor muyum benim için önemli bu." değerlendirmesinde bulundu.

Piyanist Martha Argerich'i kendisine örnek aldığını anlatan genç piyanist, bütün resital ve konserlerini izlediğini, onun çalışını, tarzını, stilini çok sevdiğini dile getirdi.

"Geri dönüşler almak beni çok mutlu ve motive ediyor"

Daha sağlıklı günlerde bir albüm yapmak istediğini söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Hem klasik hem de popüler eserlerin olduğu bir crossover çalışma yapmak istiyorum. Onun dışında çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Dünya çapında da projelerimiz var. Ben piyanomla resitaller vereceğim. Orkestralarda da solist olarak çalacağım ama bunun yanında daha farklı projelerimiz de var."

Yıldız, kendisine müziğe başlamak isteyenlerden tavsiye almak amacıyla çok fazla mesaj geldiğine dikkati çekerek, "Bu işte genel olarak hoca çok önemli. Çok iyi bir hoca bulmak gerekiyor. Eğer hoca iyiyse öğrenci de çok iyi oluyor. O yüzden ilk olarak iyi bir hoca bulmalarını öneriyorum ben. Tabii ki konservatuvarlarımız da yeterli. Türkiye'de aslında klasik müzik çok ileride. Genel olarak müzik çok ileride." yorumunu yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kendisinin de neredeyse hiç evden çıkmadığını aktaran Yıldız, evde sürekli piyano çalıştığını, bol bol yeni eserler öğrendiğini ve yeni resital programları çıkardığını anlattı.

Iraz Yıldız, son dönemde Instagram üzerinden yayınladığı Hollywood müzikleri yorumlarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ben klasik müzik eserlerini çalmaya çok alışığım ama bunların yanında da böyle zor zamanlarda insanları mutlu edebilmek çok hoşuma gidiyor. Sabahları iki üç dakikalık küçük popüler bir film müziği paylaşıyorum. Herkesin de bildiği bir şey sonuçta. Onların mutlu olduğunu görmek, o yorumları okumak, geri dönüşler almak beni çok mutlu ve motive ediyor. O yüzden yapmaya devam edeceğim. Bundan sonra da yeni projelerim olacak. ABBA şarkılarından bir 5'li yapabilirim. Disney müzikleri olabilir çocuklar için. Bu dönemde okula gitmiyorlar onları da motive etmek istiyorum."

"Çocukluğumdan beri müzikle konuşmaya çalışıyorum"

Müziğe başlamak ya da müzikte kendisini geliştirmek isteyen gençler için çalışmalar yapmayı hedeflediğini ifade eden Yıldız, "Ben yurt dışında eğitim aldım, Paris'te, Brüksel'de ve Rotterdam'da okudum. Bunlar boşuna değil tabii ki... Ülkemi çok seviyorum, ülkeme geri dönüp buradaki arkadaşlarıma ve insanlara destek olmak için öyle bir eğitim aldım. Çocuklara özellikle ders vermeyi seviyorum. Eğer zaman bulursam çocuklara ders vermek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Yıldız, müziksiz yaşayamayacağının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzik benim her şeyim. Bir hayat tarzı bu. Müziği bırakmak zorunda olduğum bir altı ay oldu, küçük bir sakatlanma yaşadım. Deliriyordum. Onsuz yapamıyorum. Ben çocukluğumdan beri müzikle konuşmaya çalışıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum insanlara. Benim bir iletişim aracım piyano çalmak. İstediğim cümleleri müzikle kurabiliyorum. Böyle bir bağım var."

Piyanist Iraz Yıldız, herkese yaşanılan süreci sağlıkla ve kolaylıkla atlatmayı dileyerek, "Sonrası için yeni projeler var. Umuyorum eğlenceli olacak. Hepimizin keyif aldığı şeyler yapacağız daha güzel günlerde." dedi.

Iraz Yıldız kimdir?

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda 2006-2009'da Yuriy Sayutkin'in öğrencisi olan Iraz Yıldız, 2007'de Rusya'da yapılan "3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması"nda, 2009'da Sofya'da yapılan "Genç Virtüözler Yarışması"nda, aynı yıl Mersin'de düzenlenen "1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması"nda Mansiyon Ödülü kazandı.

"10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri"nde çalan Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nin (MİAM) düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'nde de Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.

Yıldız, 2009'da Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen "Uluslararası Müzik Festivali"ne davet edilirken, "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında 2010'da birçok konser verdi.

Çalışmalarına 2010'da başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde devam eden piyanist, liseden mezun olduktan sonra eğitimini yurt dışında sürdürdü ve bugüne kadar birçok müzik festivaline katıldı.

Genç piyanist Iraz Yıldız yeni müzisyenlere yol gösterecek

Fazıl Say, Piyanist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç piyanist Iraz Yıldız yeni müzisyenlere yol gösterecek - Son Dakika

Son Dakika

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:37
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü         
17:39
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var         
17:21
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi         
17:11
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı         
17:11
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı         
17:01
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi 40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi         
16:31
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı         
16:27
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi         
15:53
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi         
15:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi         
15:51
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum         
14:31
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu         
14:27
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti         
14:15
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı         
13:59
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu         
13:57
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı         
13:54
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı         
13:20
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor         
13:16
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 18:48:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç piyanist Iraz Yıldız yeni müzisyenlere yol gösterecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]