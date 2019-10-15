Genç piyanistin konser heyecanı
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Konserinde doğu&batı sentezini kendi besteleriyle beraber buluşturacak olan Berk Can Arslan, "Resital kavramından çıkartıp günümüzde ve geçmişimizde olan anonim müzik eserlerini piyanoya empoze edilmiş halini yorumlayacağım" dedi.
Konserinde doğu&batı sentezini kendi besteleriyle beraber buluşturacak olan Berk Can Arslan, "Resital kavramından çıkartıp günümüzde ve geçmişimizde olan anonim müzik eserlerini piyanoya empoze edilmiş halini yorumlayacağım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:07
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