Son Dakika Haberleri: Genç piyanistin konser heyecanı
Son Dakika Magazin Genç piyanistin konser heyecanı

Genç piyanistin konser heyecanı

38 dakika önce

Konserinde doğu&batı sentezini kendi besteleriyle beraber buluşturacak olan Berk Can Arslan, "Resital kavramından çıkartıp günümüzde ve geçmişimizde olan anonim müzik eserlerini piyanoya empoze edilmiş halini yorumlayacağım" dedi.

Genç piyanistin konser heyecanı, System.String[]

Konserinde doğu&batı sentezini kendi besteleriyle beraber buluşturacak olan Berk Can Arslan, "Resital kavramından çıkartıp günümüzde ve geçmişimizde olan anonim müzik eserlerini piyanoya empoze edilmiş halini yorumlayacağım" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:07 
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