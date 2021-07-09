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Genç piyanistler, piyano dinletisi ile hünerlerini sergilediler - Son Dakika

Genç piyanistler, piyano dinletisi ile hünerlerini sergilediler

09.07.2021 16:42
Genç piyanistler, piyano dinletisi ile hünerlerini sergilediler, System.String[]

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde piyano eğitim gören genç piyanistler, açık havada piyano dinletisi sundular. İlk olarak piyano başına geçen Esma İncenacar 'Hatırla Sevgili' adlı eseri çaldı.

Daha sonra sırasıyla piyano başına geçen Ela Öcaloğlu, İpek Ustaoğlu, Ayşegül Tektaş, Eymen Gümüş, İpek Günal ve Damla Gül Yıldız, birbirinden farklı eserleri çalarak, hünerlerini sergilediler. Piyano dinletisine katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç piyanistleri dikkatle dinledi. Piyano dinletisi sonunda Başkan Fadıloğlu ve katılımcılar, genç piyanistleri ayakta alkışladılar.

ŞEHRİN HAYATINA DOKUNMASI GEREK DÜŞÜNCESİYLE HAYATA GEÇİRDİK

Program sonrası kısa bir konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle piyano dinletisi için ben tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum, emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm velilerimize, bize göstermiş oldukları ilgi için de teşekkür ediyorum. Bu tür mekanları yapmak bir şey değil, fiziki mekanlar yapılır ama esas olan bunların içinin doldurulabilmesi. Sizler bize inanıp, güvenip evlatlarınızı teslim ediyorsunuz. Hocalarımıza teşekkür ediyorum, hakikaten özveriyle emek veriyorlar. Bu sanat merkezini, şehrin hayatına dokunması gerek düşüncesiyle biz hayata geçirdik. Tabi açıldıktan sonra pandemi nedeniyle bir sora kapalı kaldı. Benim gönlüm istiyor ki şu avlu içerisinde her gün sokak müziği yapılsın. Gitar çalan gençler olsun, ud çalan gençler olsun. Bu şehir, musikişinas bir şehir. Şu an Gaziantep'te 8 musiki cemiyeti var. Bu musiki cemiyetleri maalesef hiçbir yerde prova yapamıyorlardı, hiçbir yerde konser veremiyorlardı. Bu yapıyla birlikte şu anda onlar burada kendi provalarını yapıyorlar. İnşallah pandemiden sonra da onlardan konserler izleyeceğiz. Yukarıda 400 kişilik bir salonumuz var. Ama en önemlisi, çocuklarımızın bu konuda yetişmesi. Hakikaten sanat noktasında hep ihmal ettik. Akademik başarıları her zaman ön planda tuttuk ama sosyal, kültürel, sportif etkinliklerde hep geri kaldık. Bu açığı kapatmak adına çok çalışmamız gerekiyor. Sanat merkezinin dolu olması, cıvıl cıvıl olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Başkan Fadıloğlu, program sonunda genç piyanistlere çeşitli hediyeler takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genç piyanistler, piyano dinletisi ile hünerlerini sergilediler

Şehitkamil, Musiki, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Genç piyanistler, piyano dinletisi ile hünerlerini sergilediler - Son Dakika


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