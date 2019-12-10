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Genç polis atış yaparken kazara annesini vurdu

6 saat önce

Aksaray'da boş alanda atış yapan 23 yaşındaki polis, iddiaya göre silahının ateş alması sonucu annesini karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı.

Genç polis atış yaparken kazara annesini vurdu, System.String[]

Aksaray'da boş alanda atış yapan 23 yaşındaki polis, iddiaya göre silahının ateş alması sonucu annesini karın bölgesinden vurarak ağır yaraladı.


Olay, saat 13.00 sıralarında Ağaçören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yunus ekiplerde görev yapan polis memuru Aydın Ü. (23), izinli olarak Gülağaç ilçesinde yaşayan annesi Vahide Ü.'nün (64) yanına geldi. Annesi Vahide Ü. ile Göllü mevkisine gezmeye giden genç polis memuru, burada bir çeşmenin başında silahını çıkartarak atış yapmaya başladı. Daha sonra silahında kalan mermiyi fark etmeyen genç polis, kazara silahının ateş alması sonucu annesini Vahide Ü.'yü karnından vurdu. Annesinin yaralandığını gören Aydın Ü., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralanan kadın Ağaçören İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan Vahide Ü., durumunun ağır olması nedeniyle Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Annesini kazara vurduğu önü sürülen polis memuru Aydın Ü. ise olayın ardından Ağaçören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen polis memuru, burada verdiği ilk ifadesinde, çeşme kenarında atış yapmak maksadı ile silahını çektiğini, atış yaptığı esnada namluda mermiyi fark etmeyerek silahının ateş aldığını, çıkan merminin annesinin sol karin bölgesine istemeyerek yaraladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli polis memuru Aydın Ü. ilk ifadesinin ardından olaya karışan tabanca ile birlikte Ağaçören Jandarmaya Komutanlığına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Ağaçören, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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