Genç polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Niğde İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken hastalanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Esma Evcen, Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.



Niğde'de polis memuru olarak görev yaptığı sırada kaptığı domuz gribi virüsü nedeniyle rahatsızlanan ve Karaman'da uzun süredir tedavisi devam eden Esma Evcen, hayatını kaybetti. Genç polis memurunun cenazesi öğle namazı sonrası Yeni Musallada kılınan cenaze namazının ardından Karaman Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, genç polisin ailesi ve yakınları katıldı.

Namaz sırasında, cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.