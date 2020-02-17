Genç prodüktör Tolga Aykut başarısının sırrını anlattı - Son Dakika

2016 yılından itibaren yaptığı prodüksiyonlar, başarılı performans ve müzik dünyasında yaptığı birçok kaliteli ve farklı işler ile gündemden düşmeyen isimlerle çalışan yeni nesil yapımcı, genç prodüktör Tolga Aykut Yerli dikkat çekiyor.



Yeni Türkiye şartlarında başarılı olmak için neleri bilmek, nasıl biri olmak, hangi kurallara uymak gerekiyor sorusunun cevabını arıyorsanız, cevabı da tarihten başarı örnekleri, güncel başarı analizleri, istatistiki bilgiler ve başarı örnekleri çerçevesinde bulmaya çalışıyorsanız; başarının sırrı, bir işi yapabilecek örnek doğru kişiyi seçebilmektedir. TMT Group Başkanı Tolga Aykut günümüz başarı örneklerindendir. 2016 yılından itibaren Zula Müzik çatısı altında yaptığı prodüksiyonlar, başarılı performans ve müzik dünyasındaki bir çok kaliteli ve farklı işler ile gündemden düşmeyen isimlerle çalışan yeni nesil yapımcı, son günlerde adından söz edilen Irmak Arıcı'nın da ilk single yapımcısıdır. Tolga Aykut; Pınar Süer, Irmak Arıcı gibi isimlerin çok geniş kitlelere başarıyla yayılmasında büyük desteği olmuştur. Başarılı iş insanı aynı zamanda turizm ve otelcilik sektöründe ülkemizin popüler tatil yerlerinden Çeşme'ye Zula Çeşme Hotel'i kazandırmıştır. Tolga Aykut "Yeni Kurmuş" olduğu müzik şirketi ile müzik dünyasına gündemden düşmeyecek yeni projelerle 2020'ye ses getirecek başarılara imza atmaya hazırlanıyor. - ERZURUM