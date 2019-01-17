Son Dakika Haberleri: Genç Rahibeler Kurdukları Rock Grubu ile Dünyayı Sallıyor

Genç Rahibeler Kurdukları Rock Grubu ile Dünyayı Sallıyor

24 dakika önce

YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan, iTunes ve Spotify üzerinden popülaritesini katlayan ve genç rahibeler oluşan rock grubu Siervas (Kullar), önümüzdeki hafta Panama'da kariyerlerinin en büyük konserini vermeye hazırlanıyor.

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YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşan, iTunes ve Spotify üzerinden popülaritesini katlayan ve genç rahibeler oluşan rock grubu Siervas (Kullar), önümüzdeki hafta Panama'da kariyerlerinin en büyük konserini vermeye hazırlanıyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:19 

Spotify, Kullar, Dünya
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