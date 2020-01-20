Genç raket Fransa biletini kaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç raket Fransa biletini kaptı - Son Dakika Spor

Genç raket Fransa biletini kaptı

6 saat önce

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Avrupa Badminton Şampiyonası için Milli Takım'a seçildi.

Genç raket Fransa biletini kaptı, System.String[]

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Avrupa Badminton Şampiyonası için Milli Takım'a seçildi.


Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nın Milli Takım Seçmeleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli kulüplerinden toplam 45 sporcunun yer aldığı seçmelere, Bursa'yı temsilen katılan Osmangazi Belediyespor sporcusu Veysel Taşdemir damga vurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Taşdemir, şubat ayında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası için Fransa biletini kaptı.


Elde edilen başarı nedeniyle sporcu ve antrenörünü tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyespor Kulübü'nde 3 bin 962 lisanslı sporcu bulunuyor. Takım ve ferdi branşlarda mücadele eden sporcularımızın tamamı alt yapıdan yetişmiş sporcular. Bizleri her zaman en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu örneklerimizden bir tanesi Veysel Taşdemir. Genç badmintoncumuz inşallah Avrupa'da da bizleri gururlandıracak" dedi. - BURSA

Osmangazi, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
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