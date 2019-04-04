Genç Raketler Kortta Fırtına Estirdi

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen Okullar Arası Gençler Tenis Müsabakasına 19 okuldan, 76 genç raket katılım sağladı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde kızlarda Bademli Kültür Okulları birinci, Özel 3 Mart Koleji ikinci, Vahide Aktuğ Ortaokulu üçüncü, Özel Çakır Koleji dördüncü oldu. Erkeklerde ise Özel 3 Mart Koleji birincilik, Özlüce Kültür Okulları ikincilik, Özel Şahinkaya Koleji üçüncülük, Bursa Uludağ Koleji dördüncülük kürsüsüne çıktı.

Madalya sevinci yaşayan genç raketler, kendilerini gösterme fırsatı bulduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.