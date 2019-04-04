Son Dakika Haberleri: Genç Raketler Kortta Fırtına Estirdi

Genç Raketler Kortta Fırtına Estirdi

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği 11 Yaş Tenis İl Birinciliği Müsabakaları final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Genç Raketler Kortta Fırtına Estirdi, System.String[]
Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği 11 Yaş Tenis İl Birinciliği Müsabakaları final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen Okullar Arası Gençler Tenis Müsabakasına 19 okuldan, 76 genç raket iştirak etti. çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde kızlarda Bademli Kültür Okulları birinci, Özel 3 Mart Koleji ikinci, Vahide Aktuğ Ortaokulu üçüncü, Özel Çakır Koleji dördüncü oldu. Erkeklerde ise Özel 3 Mart Koleji birincilik, Özlüce Kültür Okulları ikincilik, Özel Şahinkaya Koleji üçüncülük, Bursa Uludağ Koleji dördüncülük kürsüsüne çıktı.

Madalya sevinci yaşayan genç raketler, kendilerini gösterme fırsatı bulduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:31 Kaynak: İHA

Tenis, Genç, Osmangazi, Spor
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