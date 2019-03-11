Genç Raketler Şampiyonluk İçin Ter Döktü

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 12 Yaş Tenis İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 12 Yaş Tenis İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. 9 kulüpten 32 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakada dereceye giren raketlere kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.



Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen 12 Yaş Tenis İl Birinciliği Müsabakaları, 2 Mart'ta yapılan eleme usulü karşılaşmalarla başladı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde tek kızlarda birinciliği Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Zehra Tunçbilek elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Güzide Çakmak ikinci oldu. Bunun yanı sıra Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketlerinden Sude Özlem üçüncülük, Ezgi Arpak ise dördüncülük kürsüsüne çıktı.



Çiftler kategorisinde de Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Zehra Tunçbilek-Elif Öztürk ikilisi müsabakayı şampiyon olarak tamamlarken, Ezgi Arpak-Sude Özlem ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Doğa Aluz-Deniz Aluz üçüncü, Yenigün Tenis Akademisi'nden Gökçe Erkin-Buket Mert dördüncü oldu.



Ödül töreninde dereceye giren sporcuları tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bizim amacımız başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı spora yönlendirmek. Bu hedef doğrultusunda spor alanında yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Tesislerimiz aynı zamanda çocuklarımız için okul dışında spor yapıp, kendilerini geliştirdikleri bir eğitim yuvası oluyor. Biz gençlerimize gerekli imkanları sunuyoruz. Ben inanıyorum ki gençlerimiz de branşlarında marka birer sporcu olarak ülkemizi tüm dünyada temsil edecekler. Velilerimiz başta olmak üzere katılım gösteren tüm minik sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

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