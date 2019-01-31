Son Dakika Haberleri: Genç Raketler Trabzon'un Adını Teniste Zirveye Taşıyorlar

Genç Raketler Trabzon'un Adını Teniste Zirveye Taşıyorlar

35 dakika önce

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve yılın en önemli turnuvalarından biri olan 18 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisinde Trabzon TOHM sporcusu Gökalp Ayar, iki ayrı kategoride şampiyon oldu.

Genç Raketler Trabzon'un Adını Teniste Zirveye Taşıyorlar, System.String[]
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve yılın en önemli turnuvalarından biri olan 18 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisinde Trabzon TOHM sporcusu Gökalp Ayar, iki ayrı kategoride şampiyon oldu. Mustafa Sancakoğlu ise yarı finale çıkarak gelecek adına ümit verdi.

16 yaşında olmasına rağmen 18 yaş grubuyla çıktığı Kış Kupasında hem tekler, hem de çiftlerde 1. olan Gökalp Ayar, bu turnuvada aldığı puanlarla hem kendi, hem de bir üst yaş grubunda genel klasmanda da zirveye çıkmayı başardı. Karadeniz Tenis Kulübü sporcusu Gökalp Ayar, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaretinde, "İlk hedefim milli takımda başarılı olmak. Ardından sırasıyla TF Junior ve sonra da dünyada ilk 100'e girmek" diye konuştu.

Antrenörler Zafer Yasin Alpay ve Atakan Türkoğlu ile çalışmalarını sürdüren Gökay Ayar, okulla sporun ayrılmaz ikili olduğunu ve başarıda birbirlerini tetiklediğini ifade ederken, büyükler turnuvasında çeyrek finale çıkan 16 yaşındaki Mustafa Sancaklıoğlu da, 18 yaş grubunda ise yarı finale adını yazdırarak göz doldurdu.

Küçük yaş gruplarında birçok şampiyonluğu bulunan Sancaklıoğlu da, gösterdiği gelişim ile geleceğin önemli sporcularından biri olacağını kanıtladı. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:08 Kaynak: İHA

Türkiye, Trabzon, Spor
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