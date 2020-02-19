Genç raketler yenilgisiz bitirdi - Son Dakika

Altyapı sporcularıyla Masa Tenisi Kadınlar 3.Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci etap maçlarını yenilgisiz tamamladı.



Altyapısından yetiştirdiği sporcuların tecrübe kazanması adına Masa Tenisi Kadınlar 3.Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü İzmir'de tamamlanan ikinci etap maçlarını yenilgisiz tamamladı. İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Bursa ekibi ilk gün Elazığ Belediye Ulaşımspor'u 3-0, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor'u 3-1 ve Şafaktepe takımını da 3-1'lik skorlarla mağlup etti. İkinci gün maçlarında Masa-Der, Kırklareli GSK, Samsun Maarif ve Aydın GHS takımlarını 3-0'lık skorlarla mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü oynadığı 7 maçtan da galip ayrıldı. İlk iki etabın sonunda puanını 27'ye çıkaran yeşil-beyazlılar Masa Tenisi Kadınlar 3. Ligi ilk yarısını lider tamamladı.



"Hem tecrübe hem başarı kazandılar"



Genç sporcuları elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Büyükşehir Beleidyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Metin Biberci, asıl hedeflerinin genç sporcuların tecrübe kazanmasını sağlamak olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin spora verdiği destekle spor yapan genç sayısının arttığını belirten Metin Biberci, "Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak bütün gençlerimize spor yaptırmak istiyoruz. Masa Tenisi branşı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın desteğiyle altyapımıza önemli imkanlar sağladık. Büyükşehir Belediyesi'nin spora verdiği destekle her branşta spor yapan genç sayısında ciddi artış var. Şu anda hem kız hem erkek yüzlerce çocuğumuz masa tenisi sporunu yapıyor. Bu bizim için mutluluk verici. Bursa'ya kendi içinden yetişmiş sporcularla daha fazla başarılar kazandırmak adına altyapı takımımızla 3.Lig'de mücadele ediyoruz. Sporcularımız kendilerinden yaşça büyük sporcularla mücadele ediyorlar. Hem tecrübe hem de başarı kazandılar. Oynanan ikinci etapta mağlubiyet yüzü görmediler. Kadınlar Süper Ligi'nde ve Erkekler İkinci Ligi'nde mücadele eden takımlarımız var. Alttan gelen sporcularımız elde ettikleri tecrübelerle Bursa'da masa tenisi sporunu daha ileri taşıyacaktır. Bursa'da sporun en büyük destekçisi olan Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA