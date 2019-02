Genç Rekortmenlerin Gözü 2024 Paris Olimpiyatları'nda

Eskişehirli 14 yaşındaki milli rekortmen yüzücüler Sudem Denizli ve Göksu Doğan, sıradaki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.Toplam 12 kez Türkiye rekoru kırarak adlarını uluslararası arenada duyuran Eskişehir Su Sporları Kulübü yüzücüleri Sudem Denizli ve Göksu Doğan, hedeflerine bir yenisini daha ekledi. Milli yüzücüler zorlu şartlarda birer birer rekorlar kırarak ilerlerken bir yandan da gözlerini 2024 Paris Olimpiyatları'na dikti. Türkiye Milli takımı adına olimpiyatlarda yarışmayı hedeflediklerini söyleyen 14 yaşındaki rekortmenler günlük yaşamlarını ve yaşadıkları zorlukları İHA mikrofonuna anlattı. Sudem ve Göksu'nun liseye geçiş sınavına hazırlanırken haftanın her günü sabah 5'teki antrenmanlarını aksatmadıklarını söyleyen antrenörleri Ayberk Sawiş ise "Karakter olarak en büyük farkları hırslılar. Bir amaç ve hedef için geliyorlar buraya. 8 yaşlarından beri kendilerine bir hedef koydular" dedi."2024'teki olimpiyatı hedefliyorum"Bu yıl içerisinde girdiği 13 yarışta 9 tane sırtüstü branşında Türkiye rekorunu kıran 14 yaşındaki Sudem Denizli, kendisine hedef olarak 2024 Paris Olimpiyatları'nı koyduğunu belirtti. Her gün sabah saat 05.00 ve akşam olmak üzere çift antrenman yaptığını ve liseye geçiş sınavlarına hazırlanmasına rağmen artık alıştığını ifade eden Milli yüzücü, "Geçen yıl federasyon karması yarışlarında Makedonya 'ya gitmiştik. Orada derecelerim var. Bu yıl içinde 13 yarışta 9 tane sırtüstü branşında Türkiye rekorum var. Son 200 metre sırtüstü yarışında 2 dakika 15 saniye derecemle olimpik kadroya girdim. Multination, EYOF, Dünya Gençler ve Avrupa Gençler barajları geçtim. En yakın hedef olarak şu an Avusturya 'da yarışlarım var. Uzak hedef olarak 2024'teki olimpiyatı hedefliyorum. Sabahları saat 05.00 ile 07.00 saatleri arasında antrenman yapıyoruz. Çok yoğun oluyor. Akşamları da kara antrenmanı yapıyoruz. Kol ve bacak kaslarımızı güçlendirmek için. Bu yıl da liseye geçiş sınavına gireceğim. Sabah kalkmak zor oluyor biraz ama 1.5- 2 yıldır bunu yaptığım için alıştım artık. Arkadaşlarımla dışarı çıkamadığım için üzülüyorum arada ama suda olmayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Zaten yüzmeyi sevmesem bu sporu yapamam. Keyif duyuyorum. Zaten antrenörümü de çok seviyorum. Artık antrenör gibi değil de ağabeyim gibi. Yüzdüğüm için mutluyum. Başarımın sırrı ise çok çalışmak. İyi antrenman yapıyorum. Çok çalışıyorum. Onun dışında beslenmeme dikkat ediyorum. Uyku saatlerime de çok dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı."Türkiye'nin parmakla örnek gösterdiği bir sporcu olmak istiyorum"Kısa kulvar yarışlarında 3 tane Türkiye rekorunu elinde bulunduran 14 yaşındaki Göksu Doğan da, idolünün yüzücü Emre Sakçı olduğunu söyledi. Sporunu ve okulunu bir arada götüren milli yüzücü, her gün okuluna ise sabah 05.00'te havuzda yaptığı antrenmandan sonra servis ile gittiğini belirtti. Göksu Doğan, "1.5 ay içerisinde kısa kulvar yarışlarında üç tane Türkiye rekoru kırdım. Antrenman programlarını eğitimime göre düzenlediğimiz için çok sıkıntı yapmıyor. Her gün sabah 04.00'te kalkıp 05.00'te havuza geliyoruz. Saat 5.20'de antrenmanlarımız başlıyor. Saat 8.05'te servisimiz geleceği için 7.30 gibi antrenmanımızı bitiriyoruz. O süreçte antrenman yetişiyor. Eskişehir'de tek havuz olması sıkıntı ama o da bir şekilde açılacak önümüzdeki aylarda. İdolüm Emre Sakçı çünkü şu ana kadar Türkiye'deki en büyük başarıyı dünya 5'inciliği ile o elde etti. İleride Türkiye'nin parmakla örnek gösterdiği bir sporcu olmak istiyorum. Arkadaşlarımın günlük hayatta yaklaşımları farklı olmuyor ama yarışa gideceğimiz zaman iyice destek çıkıyorlar. Başarı diliyorlar. Çok hoşumuza gidiyor" şeklinde konuştu."Bir tane bile antrenman kaçırmadılar"Sudem ve Göksu'nun 5 yaşından beri antrenörlüğünü yapan Aybars Sawiş ise yüzücülerin en büyük farklarının hırsları olduğunu dile getirdi. Beraber çalışmaya başladıklarından beri hastalıklara, sınavlara rağmen yüzücülerin bir kere bile antrenman kaçırmadığını söyleyen Sawiş, şöyle konuştu;"Sudem ve Göksu ile yaklaşık 8 yıldır beraber çalışıyoruz. Onlar bana ilk geldiği zaman 5-6 yaşlarındalardı. 8 yıldan beri hiçbir şekilde yüzmeyi bırakmadan devam ettiler. Hasta oldular. Sınavları oldu ama bunlar onlara hiçbir zaman engel olmadı ve bir tane bile antrenman kaçırmadılar. En büyük özveri bu. Bunları en çok destekleyenler de aileleri. Hepsi bir amaç ve hedef uğrunaydı. Bu yola ilk çıktığımızda hedefimiz 13 yaşında milli takıma girmekti ve bunu başardık. Onun dışında hedeflerimiz arka arkasına geldi. Sudem 9 Türkiye rekoru, Göksu da 3 tane Türkiye rekoru kırdı. Toplamda 12 tane Türkiye rekoru elde ettik. Karakter olarak en büyük farkları hırslılar. Bir amaç ve hedef için geliyorlar buraya. 8 yaşlarından beri kendilerine bir hedef koydular. Bu hedef için uğraşıyorlar. Şu an kendimize koyduğumuz en büyük hedefimiz 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek."Eskişehir'de havuz eksikliğiSon olarak Eskişehir'de yaşanan havuz eksikliğine değinen antrenör Aybars Sawiş, buna rağmen verilen desteklerle başarıların geldiğine değinerek şu şekilde konuşmasına son verdi:"Çocuklarımız daha önce Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda çalışıyorlardı. Havuzumuz yıkıldı. Anadolu Üniversitesi Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ve Federasyon Başkanvekili Fatih Sezer bize çok büyük destek verdiler. Bu başarıların en büyük destekçisi aslında onlar. Bizim şu an bu havuzumuz olmasaydı ve bize kapılarını açmasalardı bu başarıyı yapamazdık." - ESKİŞEHİR