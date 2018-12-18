Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasının il finali Lapseki ilçesinde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışmasının il finali Lapseki ilçesinde yapıldı.



Hacı İsmail Efendi Camii'nde gerçekleşen yarışmaya tüm ilçelerden 26 öğrenci katıldı. Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, yarışmanın her yıl rutin olarak düzenlendiğini belirterek, "İnşallah bugün bu soğuk havada öğrencilerimiz okuyacakları Kur'an-ı Kerim ile yüreklerimizi, içimizi ve bu güzel ortamı ısıtacak." dedi.



Lapseki İlçe Müftüsü İbrahim Sezgin ise, Kur'an-ı Kerim'in rehber olarak insanlara indirildiğini vurgulayarak, "Kim Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenir ve okur ise onun anne ve babasına yarın kıyamet gününde bir taç giydirilir ve o tacın kıymeti de dünya ve içindekilerden daha kıymetli." ifadesini kullandı.



Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da, yapılan etkinliklerle gençlerin Kur'an-ı Kerim okuması, öğrenmesi ve en güzel şekilde okumak için çaba harcamalarına çok önem verdiklerini söyledi.



Yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarı dileyen Yılmaz, "Allah hepsinden razı olsun. Ailelerin çocuklarını bu okullara yönlendirmesi ve bunun yanında öğretmenlerimizin bu konuda çaba harcamaları bizim için her şeyin önünde gelir. Yarışmaya katılan öğrencilerin hepsi bizim için birinci." diye konuştu.

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