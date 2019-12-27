Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının il finali Nusaybin ilçesinde yapıldı.

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının il finali Nusaybin ilçesinde yapıldı.

Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesinde Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık koordinatörlüğünde yapılan yarışma, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Daha sonra 10 ilçeden yarışmaya katılan 15 öğrenci Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için yarıştı.

Yarışma sonunda Kızıltepe Özcan Yıldız AİHL öğrencisi Enes Taşçı birinci, Midyat AİHL öğrencisi Mehmet Sait Turğut ikinci, Artuklu AİHL öğrencisi Muhammet Muvaffak Gökalp üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, dereceye giren öğrencilere plaket, katılımcı öğrenci ve danışman öğretmenlerine katılım belgesi verdi.


Öğrencileri tebrik eden Çetin, birinci olan öğrenciye bölge yarışmasında başarılar diledi.

Nusaybin, Artuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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