Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finalleri yapıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye finalleri tamamlandı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da düzenlenen yarışmaya bölge finallerini geçen 10 öğrenci katıldı.

İl ve bölge finalleri Kovid-19 nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye finalleri, salgın tedbirleri kapsamında yüz yüze yapıldı.

Finale Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, daire başkanları, öğretmenler, yarışmacı öğrenciler ve velileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Safran, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının önemine değinerek bu yarışmayla gençlerin, seslerini Kur'an ile güzelleştirerek gönüllere ışık saçtıklarını söyledi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenen ve okul sınırlarını aşan eğitim anlayışıyla hareket eden öğrencilerin daha başarılı olduklarını belirten Safran, imam hatip okullarında uygulanan program çeşitliliği sayesinde öğrencilerin çok yönlü yetiştiklerini dile getirdi.

Safran, yarışmada emeği geçen öğretmelere, anne babalara Kur'an kursu eğiticilerine teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye finalinde, Samsun Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Öztürk birinci, İstanbul Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesinden Eyyüp Ensar Kılıç ikinci, Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesinden Muhammed Süheyl Bilgi ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere tam, yarım, çeyrek ve gram altınlar ile çeşitli hediyeler verildi.