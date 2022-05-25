Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı - Son Dakika
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Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı

25.05.2022 00:27
Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığının İmam Hatip Liseleri ve ortaokulları öğrencilerini kapsayan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının İmam Hatip Liseleri ve ortaokulları öğrencilerini kapsayan Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Türkiye Finali Ağrı'da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, valilik, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İbrahim Çeçen Üniversitesinin destekleriyle üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının 30 yıldır yapıldığını söyledi.

Bakanlık olarak okullarda çocukların milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerler edinmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İmam hatip okullarımız Türkiye'mizde kitabın ayetleri ile kainatın ayetlerini aynı çatı altında birleştiren kurumlar olarak 110 yıldır yoluna devam eden bir çınar olarak yer almaktadır. Bugün bu çınarın gölgesinde yetişen yavrularımızın Kur'an tilavetine şahit olacağız. Anadolu coğrafyasında Kur'an-ı Kerim'in hem kıraatine hem de onun anlaşılması için tefsirine çaba sarf eden bu güzide evlatlarımızı bu topraklarda ezanımızla, Kur'an'ımızla, bayrağımızla ve milletimizin bütünlüğü içerisinde var eden rabbimize hamdolsun."

Belediye Başkanı Savcı Sayan ise bu topraklarda dindar bir nesil yetiştirmek zorunda olduklarını ifade ederek, etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Davut Kaya, Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya geçildi.

Türkiye'nin farklı yerlerinde yapılan bölge finallerindeki yarışmada finale kalma hakkı kazanan imam hatip ortaokullu 10 öğrenci ile imam hatip liseli 10 öğrenci, Türkiye finalinde Kur'an-ı Kerim okudu.

İmam hatip ortaokulları kategorisindeki yarışmada, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulundan Ahmet Kinni birinci, Ankara'nın Pursaklar ilçesi Medine İmam Hatip Ortaokulundan Eslem Emin Bal ikinci ve İzmir'in Karabağlar ilçesi İmam Hatip Ortaokulundan Ömer Baydar üçüncü oldu.

İmam hatip liseleri kategorisindeki yarışmada da İstanbul'un Fatih ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Asli Sarıtürk birinci olurken, Niğde merkez Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mahmut Sami Sungur ikici ve Samsun'un İlkadım ilçesi Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Emir Altun üçüncülük elde etti.

Program, dereceye girenlere ve yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Kerem Türker, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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