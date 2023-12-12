 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı ve Yöneticileri Emniyet Genel Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı ve Yöneticileri Emniyet Genel Müdürü'nü ziyaret etti

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ve sendika yöneticileri, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı ve Yöneticileri Emniyet Genel Müdürü\'nü ziyaret etti
12.12.2023 - 19:04,
Abone Ol

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ve sendika yöneticileri, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, Genel Başkan Yardımcıları Arif Camgöz, Fatih Çekirge ve GençSam Başkanı Mehmet Günok, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'a bugün ziyarette bulundu. Üstlendiği yeni görevinde Erol Ayyıldız'a başarı dileyen Osman Kaya, sağlık çalışanlarının iş yerlerinde uğradığı şiddet olaylarını gündeme getirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARINA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU

Ziyarette, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Kaya, Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'a, sağlıkta şiddet olaylarına duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Fatih Çekirge, Erol Ayyıldız, Osman Kaya, Sendika, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı ve Yöneticileri Emniyet Genel Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika


22:43
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, 'Yine ölmedim' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:49
Elon Musk, önümüzdeki yıl TEKNOFEST için Adana'ya gelecek Elon Musk, önümüzdeki yıl TEKNOFEST için Adana'ya gelecek
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti

Son Dakika
22:43 Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:49 Elon Musk, önümüzdeki yıl TEKNOFEST için Adana'ya gelecek
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:52:05. #1.13#
SON DAKİKA: Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı ve Yöneticileri Emniyet Genel Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement