Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

06.11.2020 18:07

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Coğrafya Kaderdir" konulu Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Coğrafya Kaderdir" konulu Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışı ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Soyut kavramların sanatçılığını tartışacak olsaydık inanıyorum ki zaman onlar içerisinde en usta isim olarak karşımıza çıkar." dedi.

Zamanın hayata dair her şeyi etkilediğini, hem anlamlı hem de paha biçilmez kıldığını dile getiren Ersoy, "Zaman dur durak bilmeyen bir farklılaşma süreci. Sanatın kendisi de bu evrensel kuraldan bağımsız değil. Klasik tarzlar dönem ve akımlar, değerlerini daima muhafaza edecek olsalar da sanatın yeni ifade şekilleri kendilerine has dilleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gençlerin yaşanan değişim, gelişme ve farklılaşmaları özgün bir şekilde sanata dönüştürebildiklerini kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatı bu kadar zengin kılan, zamanın içinde kaybolmadan yol almasını sağlayan da budur. Bizim ise bu yola ayak uydurmamıza öncülük edecek rehberlere ihtiyacımız var. Bu ihtiyaca cevap verecek olan da yine dilin mimarı olan gençlerimizden başkası değildir. Bu nedenle 2015 yılında yarışmayı başlatırken hedef kitlemizi, ilgili fakültelerde okuyan ya da son bir yıl içerisinde mezun olmuş gençlerimiz arasından belirledik.

Gençlerimizin de bu teşvike çok güçlü bir şekilde cevap verdiğini hep birlikte gördük. Öyle ki hem kendileri hem de akademisyenlerimiz yarışmanın gelenekselleşerek devam etmesi talebiyle bize geldiler. Elbette ki büyük bir memnuniyetle kabul ettik ve altıncı kez ödüllerimizi dağıtıyor ve sergimizi gerçekleştiriyoruz."

" İbni Haldun'un 'Coğrafya Kaderdir' sözü kendini ispatladı"

Bakan Ersoy, yarışmaya 191 sanatçının katıldığını, salgın nedeniyle atölyelerin kapalı olmasına rağmen gençlerin emek ve özleriyle eser vermelerinin çok anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yarışmanın kavramsal çerçevesi olarak İbni Haldun'un 'Coğrafya Kaderdir' sözünü belirtmiştik. Anadolu'ya baktığımızda adeta bu sözün çağlar boyu tekrar tekrar kendini ispatladığını görüyoruz. Şüphesiz ki insanlar ve toplumlar yaşadıkları toprakların izlerini taşırlar ve hayatlarının her ayrıntısına bu izleri nakşederler. Aynı coğrafyada yükselen medeniyetlerin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda geliştirdiği estetik değerlerde öncüllerinin izlerini görmemiz bunun bir sonucudur."

Ülkesini ve değerlerini içselleştiren, evrensel ile yereli bir araya getirerek kendi insanına yabancılaşmadan eserleriyle tüm insanlığa hitap edebilen sanatçıların herkes tarafından kabul görerek kalıcı olacaklarını anlatan Ersoy, "Bu inançla, dünden bugüne sanat ve kültürümüzü var eden, zenginleştiren ve kuşaktan kuşağa aktararak yaşatılmasını sağlayan bütün sanatçılarımıza en değerli şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Sergilenen 45 eserin gençlerin sanatla buluşmasının umut, güven ve heyecan verici sonuçlarını gözler önüne serdiğini kaydeden Ersoy, katılım gösteren gençlere, seçici kurula, yarışma ve sergi çalışmalarına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

"Bu proje gençler açısından karşılığını gördü"

Küratör Prof. Tansel Türkdoğan da seçici kurul adına yaptığı konuşmada bu sene altıncısı gerçekleştirilen projenin bir sergi teklifiyle başladığını, önerilerle şekillenip bugünkü haline geldiğini söyledi.

Resim ve heykel gibi alanlarda pek çok yarışmanın düzenlendiğini anımsatan Türkdoğan, "Güncel sanatın yeni grameri ve sanatın yeni paradigmasını karşılayacak bir yarışma olarak bu proje hakikaten gençler açısından da karşılığını gördü." diye konuştu.

Türkdoğan, yarışmanın altıncı yılına ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu sene gösterilen özel ilgi ve Ankara'dan İstanbul'a taşınmış olması da bizim açımızdan çok büyük bir mutluluktur." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, başarı ödülüne layık görülen gençlerden Mustafa Yüzükoca, Gökhan Ölmezoğlu, Emrah Akkayüz, Emre Celali, Abdülvahap Uzunbay, Melis Hatice Yamur, Kemal Yıldız ve Damla Gök'e ödüllerini takdim etti.

Ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile yarışmanın seçici kurul üyeleri ve sanatçılar katıldı.

Törenin ardından Bakan Ersoy, seçici kurul üyeleri ve genç sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra kültür merkezinde ziyarete açılan sergiyi gezerek, eserlere ilişkin bilgi aldı.

Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

mehmet ersoy, Turizmi, Bakan, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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