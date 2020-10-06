Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Coğrafya Kaderdir" konulu "Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması" sonuçlandı.

Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Coğrafya Kaderdir" konulu "Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması" sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri artırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada, ödüle layık görülen eserlerin sahiplerine toplam 143 bin 750 lira ödül verilecek.

Seçici kurulun değerlendirmesiyle, 10 sanatçıya 9 biner lira ve başarı ödülü, 10 sanatçıya 3 bin 500'er lira ve mansiyon ödülü, 25 sanatçıya da 750'şer lira ve katılım belgesi takdim edilecek.

Yarışmanın sonucunda 45 eser, İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde kasımda sergiye sunulacak.

Bakanlık, çevrim içi gerçekleştirilen yarışmanın, eser toplama, ödül töreni ile sergi tarihini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet adresinden duyuracak.

Yarışmanın akademik seçici kurulu

"Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması"nda 191 eserin başvurusu kabul edilmişti.

Değerlendirmeyi yapan seçici kurulda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülçin Aksoy Özdemir, Yeditepe Üniversitesi Güzel Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya, Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Balkan Naci İslimyeli, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tansel Türkdoğan ve Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı sanatçı Hülya Yazıcı ile Bakanlığı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.

Yarışmada başarı ödülüne, Mustafa Yüzükoca, Gökhan Ölmezoğlu, Bahar Ata, M.Emrah Akkayüz, Emre Celali, Abdulvahap Uzunbay, Rezzan Gümgüm, Melis Hatice Yamur, Kemal Yıldız, Damla Gök, mansiyon ödülüne ise Ramazan Ertuğrul, Songül Dalgakıran, Hilal Demirtaş, Mustafa Mutlu, Semih Çınar, Veli Aras Yalçınkaya, Doğancan Yıldırım, Hazal Ünsal, Kübra Gürleşen, Mert Yılmaz layık görüldü.

Sergileme ödülü ise Simge Şengül, Hale Feriha Hendekcigil, Nursun Hafızoğlu, Uzay Doğan, Gülçin Akbaş, Abdurrahman Coşkun, Özkan Işık, Kıvılcım Harika Seydim, Safigül Kurtyiğit, Zeynep Merve Çiçek Mızrak, Selin Cula, Betül Buldak, Gözde Yurdunmalı, Eren Çağdaş Karasu, Hamza Kırbaş, Kemal Özkan Arslan, Maria Roza Acar, Şeyma Mol, Melisa Kılıç, Şirvan Güngörmez, Ayşe Ceren Solmaz, Filiz Uzuner, Gökçe Hiçyılmaz, Emine Sönmez, Suzan Turhan'a verilecek.

Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı
Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı

Türkiye, Turizm, Genç, CEO, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

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