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Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı

27.09.2021 11:59
Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla düzenlenen Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla düzenlenen Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende, benden içeri" sözü çerçevesinde düzenlenen yarışmada toplam 157 bin 500 lira para ödülü takdim edilecek.

Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılında düzenlenen bu yılki yarışmada başvurusu kabul edilen 195 eser seçici kurul tarafından değerlendirildi. Yarışmada Başarı Ödülü'ne layık görülen 5 sanatçıya 15'er bin lira, Mansiyon Ödülü'ne layık görülen 5 sanatçıya 7 bin 500'er lira ile sergilenmeye hak kazanan 30 sanatçıya da 1500'er lira ödül verilecek.

Yarışmadaki 40 eser, ekim ayı içerisinde İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

Ödül töreni ile serginin eser toplama süreci ise Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden daha sonra ilan edilecek.

Ödüle layık görülenler

Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne Veli Aras Yalçınkaya, Kemal Kahveci, Beyza Durhan, Melis Hatice Yamur, Ezgi Şen değer görüldü.

Mansiyon Ödülüne ise Abdulvahap Uzunbay, Kübra Gürleşen, Nazire Eser Bakım, Hilal Demirtaş ve Koray Bıyıklı layık görüldü.

Yarışmada eserleri sergilemeye hak kazanan sanatçılar ise Funda Çetgin, Sevgi Atan, Tuğba Aydın, Ece Kibaroğlu, Süreyya Noyan, Sevdiye Cerrahoğlu, Osman Batuhan Türker, Özgün Şahin, Melek Merve Tokuyan, İlhak Altıparmak, Selim Çınar, Öznur Şahinkaya, Uğur Bişirici, Eylül Savaş, Halil Ege Balkıs, Ali Yerli, Erdoğan Paksoy, Nazlı Yağmur Aydın, Nadide Gürcüoğlu, Gülşen Ünal, Gülçin Akbaş, Nurcan Kaya, Zeynep Merve Çiçek Mızrak, Hasret Şahin, Zeynep Kılınç, Ayşenur Pekcan, Mert Yılmaz, Muhammet Halil Alkış, Yağmur Kevser Barutçu ve Uzay Doğan oldu.

Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın değerlendirmesini yapan seçici kurulda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Sanatçı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan, Sinop Bienali Kurucusu ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. T. Melih Görgün ile Sanatçı Günseli Kato, Baksı Müzesi Kurucusu Sanatçı Hüsamettin Koçan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Sanatçı Prof. Tansel Türkdoğan ve Bakanlığı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.

Yunus Emre, Ezgi Şen, Turizm, Aydın, Toplum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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