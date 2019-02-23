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Genç Sanatçılar'dan Homo Sapıens Yorumu: 'HOMINID'

1 saat önce

Sevil Dolmacı Art Gallery, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi öğrencileri Umay Çise Kurt ve İlayda Akar küratörlüğünde, sekiz sanatçının katılımıyla gerçekleşecek 'Hominid' sergisine ev sahipliği yapıyor.

Genç Sanatçılar'dan Homo Sapıens Yorumu: 'HOMINID', System.String[]

Şener Yılmaz Aslan, Malik Bulut, Cengiz Çavuşoğlu, Çağdaş Erçelik, Umut Kambak, Seydi Murat Koç, Metin Alper Kurt ve Serkan Küçüközcü'nün eserlerinin yer aldığı karma sergi 14 Mart'a dek sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Yönetimi öğrencileri, Yuval Norah Harari'nin dünya çapında büyük ilgi gören 'Homo Sapiens' kitabından aldığı referansla Hominid (insanımsı) isimli sergiyi sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Hominid, insanın doğayla süregelen ilişkisi üzerinden, doğanın insan eliyle yok ediliş sebeplerini sorgulamayı amaçlıyor.

İnsanın ekosistemdeki hızlı ve hesapsız yükselişi, 'modern yaşam' olarak tanımlanan metropolleri, hızlı nüfus artışını ve sanayileşmeyi beraberinde getirdi. Sergide yer alan eserler aracılığıyla, doğayla birlikte kendi yok oluşunu da hızlandıran insanın, tabiatla olan uyumlu ilişkisini kendi aleyhine çevirmesi gözler önüne seriliyor. Küresel ısınma ve bunun gibi birçok doğal felaketin sonuçlarını hesaplamaya ve tedbir almaya başlayan modern insanın, bozduğu bu dengeyi yine kendi elleriyle inşa edeceği vurgulanıyor.

'Varoluşsal Yok Oluş' manifestosuyla birleşen sergi, tüm izleyicileri, Homo sapiens türünün modern insana evrilmesiyle birlikte yarattığı tahribatı ve tabiatla kurduğu ilişkisini yeniden gözlemlemeye davet ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:47 Kaynak: Bültenler

Yılmaz Aslan, 14 Mart, İstanbul Kültür Üniversitesi, Güncel
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