Genç Sanatçıların Sergisi Büyüledi

Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi, 2019 yılına özel bir sergiyle girdi.

Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi, 2019 yılına özel bir sergiyle girdi.



Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören ve mezun olan sanatçıların eserlerinin yer aldığı "Nilüfer Genç Sanat" sergisi Nazım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi'nde izlenime açıldı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in açılışını gerçekleştirdiği sergi ilgi gördü. 35 sanatçının farklı çalışmalarından seçkilerle oluşturulan sergide, tecrübeli sanatçıların yanı sıra gelecek vaat eden genç yeteneklerin eserleri de yer aldı.



Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Mustafa Bozbey, başarılı çalışmalarından dolayı sanatçıları tebrik ederek, "Nilüfer'i sanat şehri yapan, sanata ve her yaştan sanatçıya sahip çıkmasıdır. İnanıyorum ki aramızda yer alan genç sanatçılarımızdan bir çoğu, ülkemizi dünyanın farklı yerinde temsil edecek. Nilüfer Belediyesi, bundan sonra da aynı anlayışla sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya, genç sanatçıları da desteklemeye devam edecek. Bu sergide inanılmaz eserler var" şeklinde konuştu.



Heykelden seramik yerleştirmeye, videodan yağlı boya ve kolaja kadar toplam 42 eserin yer aldığı Nilüfer Genç Sanat Sergisi 27 Ocak tarihine kadar açık kalacak. - BURSA

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