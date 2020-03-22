Genç şarkıcıdan 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç şarkıcıdan 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi - Son Dakika

Genç şarkıcıdan 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi

15 dakika önce

Genç sanatçı Tolgay Yılmaz, korona virüsü için bestelediği 'Önlem Al, Evde Kal' isimli şarkıyı seslendirdi.

Genç şarkıcıdan 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi, System.String[]

Genç sanatçı Tolgay Yılmaz, korona virüsü için bestelediği 'Önlem Al, Evde Kal' isimli şarkıyı seslendirdi.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını sebebiyle vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkılmaması uyarıları yapılıyor. Birçok vatandaş kendisini izole ederek evde kalmayı tercih ediyor. 28 yaşındaki şarkıcı Tolgay Yılmaz da, korona virüsü nedeniyle 'Önlem Al, Evde Kal' şarkısını besteleyerek seslendirdi. Vatandaşların evde kalmasına destek veren Tolgay'ın şarkısı sosyal medyada hızla yayıldı.

"Virüse yakalanan hastalara şifalar diliyorum"

Ailesi ile evde kalmayı tercih ettiklerini ifade eden Tolgay Yılmaz, "Ben kendimi şarkılarla, müziklerle ifade edebilen bir insanım. Şarkımızda sözler gerçeği yansıtıyor ve umut dolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şekilde bugünler elbette geçecek. En az hasarla geçmesi için de önlem almalıyız. Elimizi dezenfekte etmeliyiz. Röportajımızda bile aramızda mesafe var. Bunlar da bir önlemdir. Virüse yakalanan hastalara şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz onlara. Bende bir sağlık çalışanı çocuğuyum, annem hemşire. Kendisi şu anda görevde. Hepsine sonsuz teşekkürler, var olsunlar" dedi.

"Şarkı ile duygularımı, dileklerimi sundum"

Bestelediği 'Önlem Al, Evde Kal' şarkısını anlatan Yılmaz, "Herkes kendi dili döndüğünce etrafını, çevresini uyarırsa bu önlemler, bu tedbirlere karşı virüsü çok hızlı bir sürede yeneceğimizi düşünüyorum. Ben şarkı yaptım, şarkı ile sözlerle, besteyle, müzikle bir şekilde duygularımı, dileklerimi sundum. Sizler de kendiniz diliniz döndüğünce çevrenize önlemleri, tedbirleri anlatın. Lütfen evde kalın" diye konuştu. - DENİZLİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:09 Kaynak: İHA

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