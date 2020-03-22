Genç şarkıcıdan, 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi - Son Dakika

Genç şarkıcıdan, 'Önlem Al, Evde Kal' bestesi

DENİZLİ - Korona virüsü kapsamında genç sanatçı Tolgay Yılmaz 'Önlem Al, Evde Kal' şarkısı besteleyerek seslendirdi.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Türkiye'ye kadar ulaşan Korona virüsü sebebiyle Türkiye'de vatandaşlara gerekmediği sürece evde kalınması uyarıları yapılıyor. Birçok vatandaş kendisini dış etkenlerden izole ederek evde kalmayı tercih ediyor. 28 yaşındaki şarkıcı Tolgay Yılmaz da, Korona virüsü dolayısıyla 'Önlem Al, Evde Kal' şarkısını besteleyerek seslendirdi. Vatandaşların evde kalmasına destek veren Tolgay'ın şarkısı, sosyal medya da hızlıca yayıldı.



"Virüse yakalanan hastalara şifalar diliyorum"

Ailesi ile evde kalmayı tercih ettiklerini ifade eden Tolgay Yılmaz, "Ben kendimi şarkılarla, müziklerle ifade edebilen bir insanım. Şarkımızda sözler gerçeği yansıtıyor ve umut dolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şekilde bugünler elbette geçecek. En az hasarla geçmesi içinde önlem almalıyız. Elimizi dezenfekte etmeliyiz. Röportajımızda bile aramızda mesafe var. Bunlarda bir önlemdir. Virüse yakalanan hastalara şifalar diliyorum. Sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz onlara. Bende bir sağlık çalışanı çocuğuyum, annem hemşire. Kendisi şu anda görevde. Hepsine sonsuz teşekkürler, var olsunlar" dedi.



"Şarkı ile duygularımı, dileklerimi sundum"

Bestelediği 'Önlem al, Evde kal' şarkısını anlatan Tolgay Yılmaz, "Herkes kendi dili döndüğünce etrafını, çevresini uyarırsa bu önlemler, bu tedbirlere karşı virüsü çok hızlı bir sürede yeneceğimizi düşünüyorum. Ben şarkı yaptım, şarkı ile sözlerle, besteyle, müzikle bir şekilde duygularımı, dileklerimi sundum. Sizler de kendiniz diliniz döndüğünce, çevrenize önlemleri, tedbirleri anlatın. Lütfen evde kalın" diye konuştu.