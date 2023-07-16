Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı

Avcılar'da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olan genç şarkıcı, karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Genç şarkıcınıntedavisi devam ederken, Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya tepki gösterdi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı mekan önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, otomobilin içinden Doğanay'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan genç şarkıcı kanlar içinde yerde kalırken otomobille kurşun yağdıran kişi veya kişiler geldikleri otomobille kayıplara karıştı.

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç şarkıcı çevredekilerin yardımıyla taksiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından ve göğsünden yaralanan Doğanay'ın, şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri mekan önünde ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu.

"ŞEREFLİ OLMAYI ÖĞRETECEĞİZ"

Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yasında bir çocuğa pusu kurup vuracak kadar alçaksınız, korkasınız. Şerefiniz yok sizin size şerefli olmayı öğreteceğiz bundan sonra hayırlı olsun" diye paylaşımda bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.