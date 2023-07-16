Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı - Son Dakika
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Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı

16.07.2023 09:21

Avcılar'da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olan genç şarkıcı, karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve genç şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından saldırganlara tepki gösterdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Avcılar'da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olan genç şarkıcı, karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Genç şarkıcınıntedavisi devam ederken, Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saldırıya tepki gösterdi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı mekan önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, otomobilin içinden Doğanay'a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan genç şarkıcı kanlar içinde yerde kalırken otomobille kurşun yağdıran kişi veya kişiler geldikleri otomobille kayıplara karıştı.

Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı

KUZEN OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Genç şarkıcı çevredekilerin yardımıyla taksiyle hastaneye kaldırıldı. Karnından ve göğsünden yaralanan Doğanay'ın, şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri mekan önünde ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu.

Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı

"ŞEREFLİ OLMAYI ÖĞRETECEĞİZ"

Şarkıcı Uygar Doğanay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 yasında bir çocuğa pusu kurup vuracak kadar alçaksınız, korkasınız. Şerefiniz yok sizin size şerefli olmayı öğreteceğiz bundan sonra hayırlı olsun" diye paylaşımda bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı
Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Paravan Hesap: Ülkede güvenlik kalmadı.herkesin yapdıgı yanına kar kalıyor... Cevap Yaz 27 2 Yayından Kaldır
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Uygar Doğanay, Avcılar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı - Son Dakika


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