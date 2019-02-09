"Genç Saygun"lar Geliyor

"Genç Saygun Programı" adlı etkinlikte eğitimi, uluslararası üne sahip opera sanatçımız Burak Bilgili verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye kazandırdığı Avrupa standartlarındaki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 10. Yılında "Genç Saygun Programı" hazırladı.

Programıın amacı, Türkiye'nin yetiştirdiği genç yetenekleri dünyaca ünlü sanatçılarla bir araya getirerek AASSM'de sahne almalarını ve kariyerlerinde dünyaca ünlü bir salonun yer almasını sağlamak. Bu kapsamda, ABD'nin en büyük klasik müzik organizasyonu Metropolitan Opera'da ve dünyanın birçok operasında sahneye çıkan ilk Türk opera sanatçısı Burak Bilgili ile 20-23 Şubat tarihleri arasında "Masterclass" etkinliği gerçekleştirilecek. Ünlü sanatçı, Eğitim Fakülteleri Müzik Bölümü öğrencileri ile Devlet Konservatuvarları Opera ve Şan Bölümü'nde okuyan ya da mezun olmuş gençlere eğitim verec ek. Bilgili'ye piyanist Aylin Özuğur Yalınız eşlik edecek. 3 günlük eğitim sonunda genç yetenekler, AASSM Küçük Salon'da bir konser de verecek.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitim programı için son başvuru tarihi 15 Şubat. Etkinliğe başvurmak isteyenler www.aassm.org.tr adresindeki başvuru formunu doldurup iletisim@aassm.org.tr adresine gönderebilir. "Genç Saygun Programı", diğer sezonlarda farklı branşlarda devam edecek.

Metropolitan'daki tek Türk sanatçı

Genç yeteneklere 3 günlük eğitime hazırlanan Burak Bilgili, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen opera salonlarında şarkı söyledi ve uluslararası kariyere sahip oldu. Bilgili, Metropolitan Opera'daki ilk çıkışını 2004 yılında, Don Giovanni'nin final performansında "tam aşamalı" veya "orkestra provası" olmadan Leporello'yu söylediğinde yaptı. 2009'da Il Trovatore'da Ferrando olarak Metropolitan Opera'ya döndü. Bilgili, halen New York'taki Metropolitan Opera'da büyük bir rol üstlenen tek Türk sanatçı.

Çok sayıda ödül kazanan Bilgili, Viyana'daki Uluslararası Hans Gabor Belvedere Singing, Las Palmas'daki Uluslararası Alfredo Kraus, Neue Stimmen Uluslararası Opera, Loren Zachary Opera, Mario Lanza Opera ve Licia Albanian-Puccini Vakfı Uluslararası Ses yarışmalarında birincilik ödülü aldı.

Burak Bilgili, BBC Cardi Singer Dünya yarışmasında Türkiye'nin ilk temsilcisi oldu. Sahnede oyunculuk yapmanın ötesinde Amerikan Senfoni Orkestrası, Auckland Senfoni, Ulusal Senfoni, Atlanta Senfoni, Coloradao Senfoni, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Borusan Filarmoni ve daha birçok orkestra ile sahne aldı.