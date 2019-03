Genç Seçmen İçin Stüdyoya Girdi, Direksiyon Başına Geçti

İZMİR'de AK Parti 'nin Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu , genç seçmene ulaşmak için renkli bir çalışmaya imza attı. Konak için şarkı sözü yazan aday, rap tarzındaki şarkının bir kısmını selendirdi ve klibini çekti. Kadın aday, 'Koruyucu Melek' adlı şarkının klibinde 1958 model Chevrolet otomobil kullandı. AK Parti'nin Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, renkli bir seçim kampanyası ile seçmenin karşısına çıktı. Genç seçmene ulaşmak için başkanlığına talip olduğu ilçeye şarkı sözü yazan, rap tarzındaki şarkının bir kısmını stüdyoda seslendiren ve şarkının klibinde de oynayan Melek Eroğlu, çekimler için 1958 model Chevrolet otomobilin direksiyonuna geçti.Hem şarkı söyleyen hem de araç kullanan Melek Eroğlu, genç seçmene Sizin gibi düşünüyoruz mesajı verdi. Eroğlu, Ulaşmak istediğimiz kesim, gençler. Gençlere biraz dokunmak istedik. Gençlere, onlar gibi düşündüğümüzü anlatmaya çalıştık. O nedenle de böyle bir klip hazırlayalım ve gençlerin istediği tarzda bir müzik yapalım dedik. Ben klipte 10 saniye kendim şarkı söylüyorum dedi. Çekimleri Konak'ın çeşitli bölgelerinde yapılan klipte Chevrolet'i kullanan Melek Eroğlu, biraz zorlandığını ancak çalışmalardan büyük keyif aldığını belirtti. Eroğlu, Debriyajı ağır, vitesi yandan. Çok yabancı değilim ama yine de zorlandım dedi.'BİZİM VİZYONUMUZ FARKLI'Klip yayınladıktan sonra gençlerin tepkisini merak ettiğini de vurgulayan Eroğlu, şunları söylediKonak'ın her yeri güzel. Alsancak'ta, Kordon'da, Gültepe 'de çekimler yapıldı. Hemen hemen her bölgede dolaştık. Her yerden bir şeyler almaya çalıştık. Bizim vizyonumuz farklı. Biz sıradan, herkes gibi düşünen değiliz. Daha renkli, daha halka dokunabilen ve çoğulcu düşünüyoruz. Bu da bizim farkımız. Biz Konak'ta siyaset yapıyoruz. Konak'taki seçmene de diyoruz ki; Bize oy vermeyin. Kendinize, kentinize, çocuğunuza, torununuz için oy verin.Klip, Melek Eroğlu'nun sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.Şarkı söylemeyi sevdiğini söyleyen mimar Eroğlu, ilk kez şarkı sözü yazdığını belirtti. 'Koruyucu Melek' adlı şarkının sözleri şöyleNe bir eksik ne bir fazla. Gönlümüzü vermeye geldik Konağımıza.Konak'ta sahil kesim refah, biraz daha tepedeyse bambaşka bir yaşamHer kesime mutluluğu dağıtmaya geldik.Bitirmeye bir an önce sıkıntıyı derdi.Bir yer varmış kısıtlıymış imkanlarıMutlu olamıyorlarmış oranın insanlarıTüm asık suratlar çözülecek, onun için geldi koruyucu Melek İzmir Konak gönül verdim ona, İzmir Konak hastayım baştan sonaİzmir Konak, düşünmeyin tasayı ve derdi. Çünkü artık koruyucu Meleğiniz geldiBiraz daha yukarıda KadifekaleKonak bir bütün ve burada herkes büyük bir aileKonak için hem hizmet hem gönül bağıArkada bırakıyoruz artık eski çağıSaat Kulesi, Asansör, Agora, Alsancak, kardeşlik kazancak Gündoğdu , GöztepeAşıklar tepesi hitap eder gözlere. - İzmir