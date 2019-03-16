Genç Seçmen İçin Stüdyoya Girdi, Direksiyon Başına Geçti

İZMİR'de AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, genç seçmene ulaşmak için renkli bir çalışmaya imza attı.

İZMİR'de AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, genç seçmene ulaşmak için renkli bir çalışmaya imza attı. Konak için şarkı sözü yazan mimar Melek Eroğlu, rap tarzındaki şarkının bir kısmını selendirdi ve klibini çekti. Eroğlu, 'Koruyucu Melek' adlı şarkının klibinde 1958 model otomobil kullandı.



AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, renkli bir seçim kampanyası ile seçmenin karşısına çıktı. Genç seçmene ulaşmak için başkanlığına talip olduğu ilçeye şarkı sözü yazan Melek Eroğlu, rap tarzındaki şarkının bir kısmını stüdyoda seslendirdi. Şarkının klibinde de oynayan Eroğlu, çekimler için 1958 model otomobilin direksiyonuna geçti. Melek Eroğlu klipte hem şarkı söyledi hem de araç kullandı.



Eroğlu, "Ulaşmak istediğimiz kesim, gençler. Gençlere biraz dokunmak istedik. Gençlere, onlar gibi düşündüğümüzü anlatmaya çalıştık. O nedenle de böyle bir klip hazırlayalım ve gençlerin istediği tarzda bir müzik yapalım dedik. Ben klipte 10 saniye kendim şarkı söylüyorum" dedi. Çekimleri Konak'ın çeşitli bölgelerinde yapılan klipte 61 yıllık aracı kullanırken biraz zorlandığını anlatan Melek Eroğlu, yine de çalışmalardan büyük keyif aldığını belirtti. Eroğlu, "Debriyajı ağır, vitesi yandan. Çok yabancı değilim ama yine de zorlandım" dedi.



'BİZİM VİZYONUMUZ FARKLI'



Klip yayınladıktan sonra gençlerin tepkisini merak ettiğini de vurgulayan Melek Eroğlu, şunları söyledi:



"Konak'ın her yeri güzel. Alsancak'ta, Kordon'da, Gültepe'de çekimler yapıldı. Hemen hemen her bölgede dolaştık. Her yerden bir şeyler almaya çalıştık. Bizim vizyonumuz farklı. Biz sıradan, herkes gibi düşünen değiliz. Daha renkli, daha halka dokunabilen ve çoğulcu düşünüyoruz. Bu da bizim farkımız. Biz Konak'ta siyaset yapıyoruz. Konak'taki seçmene de diyoruz ki; Bize oy vermeyin, kendinize, kentinize, çocuğunuza, torununuz için oy verin."



Klip, Melek Eroğlu'nun sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.



Şarkı söylemeyi sevdiğini dile getiren Eroğlu, ilk kez şarkı sözü yazdığını belirtti. 'Koruyucu Melek' adlı şarkının sözleri şöyle:



"Ne bir eksik ne bir fazla, gönlümüzü vermeye geldik Konağımıza.



Konak'ta sahil kesim refah, biraz daha tepedeyse bambaşka bir yaşam



Her kesime mutluluğu dağıtmaya geldik.



Bitirmeye bir an önce sıkıntıyı derdi,



Bir yer varmış kısıtlıymış imkanları



Mutlu olamıyorlarmış oranın insanları



Tüm asık suratlar çözülecek, onun için geldi koruyucu Melek.



İzmir Konak gönül verdim ona, İzmir Konak hastayım baştan sona



İzmir Konak, düşünmeyin tasayı ve derdi. Çünkü artık koruyucu Meleğiniz geldi.



Biraz daha yukarıda Kadifekale



Konak bir bütün ve burada herkes büyük bir aile



Konak için hem hizmet hem gönül bağı



Arkada bırakıyoruz artık eski çağı.



Saat Kulesi, Asansör, Agora, Alsancak, kardeşlik kazancak



Kemeraltı, Gündoğdu, Göztepe



Aşıklar tepesi hitap eder gözlere."



- İzmir

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