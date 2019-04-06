Son Dakika Haberleri: Genç Şehir' Projesinde Başvurular Sona Erdi

Genç Şehir' Projesinde Başvurular Sona Erdi

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Genç Şehir Proje" yarışmasında başvuru alımları sona erdi.

Genç Şehir' Projesinde Başvurular Sona Erdi, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Genç Şehir Proje" yarışmasında başvuru alımları sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı genç fikirleri yarıştıracak ödüllü proje yarışması olan "Genç Şehir Proje" yarışmasında başvuru alımları sona erdi. Denetleme kurulu tarafından incelenecek projelerin içinden dereceye girenler 17 Nisan Çarşamba günü ödüllendirilecek. Yarışmaya katılacak projelerin, özgün ve yaygın etki alanına sahip olması, Ar-Ge niteliği taşıması, gerçekçi ve uygulanabilir olması ön planda tutulurken projeye gençlerin ilgisi yoğun oldu. Yüzlerce genç hazırladıkları projeleri elden teslim etti.

Belirlenen alanlarda gençler tarafından hazırlanan projeler, alanlarında uzman komisyon üyeleri tarafından yayınlanan değerlendirme ölçütlerine uygun şekilde puanlanacak ve sıralamaya konularak her alanda ilk üç proje belirlenecek. Proje yarışmasının sonuçları ödül töreninde duyurularak her alanda ilk üçe giren projelere ödülleri dağıtılacak. Projenin ödül töreni 17 Nisan 2019 Süleyman Demirel Kültür Merkezi'de yapılacak. Yarışmada birinci olacak proje 6 bin ikinci olacak projeye 4 bin üçüncü olacak projeye ise 2 bin TL para ödülü verilecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:21 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Genç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nı Duyan Hakem Maçı Durdurdu Televizyon Çaldığı İçin Tutuklandı, "Hırsızlığa Devam, Zevkine Çalıyorum" Dedi! Dilek'in Ölümünde Sevgilisine 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 11:59:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Şehir' Projesinde Başvurular Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]