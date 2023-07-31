Genç ses sanatçısının feci ölümü - Son Dakika
Üye Girişi

Genç ses sanatçısının feci ölümü

31.07.2023 13:51

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kızın ses sanatçısı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç ses sanatçısının feci ölümü

- 7. kattan mazgalın içine düşen 20 yaşındaki ses sanatçısı hayatını kaybetti

(Fotoğraflı)

Turan Bulut - Mükremin Kaya

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kızın ses sanatçısı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dün Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan A.D.Ç. (20), pencereden aşağı düştü. Mazgalın içine düşen A.D.Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.D.Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı.

Öte yandan, İzmir'den yaklaşık 1 ay önce çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen A.D.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(TB-ŞG-Y)

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç ses sanatçısının feci ölümü - Son Dakika


Son Dakika
13:51 Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için Milan ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
13:46 Son Dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi
13:49 Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı
13:45 Büyük Ev Ablukada'nın konserinden sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! Bartu Küçükçağlayan iç çamaşırını eline alıp salladı
13:33 Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin zanlılara yardım ettiği belirlenen bir kişi daha gözaltına alındı
13:30 Esenyurt'taki saldırıda zanlılara yardım eden 1 kişi daha yakalandı! Gözaltı sayısı 3'e yükseldi
13:18 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:13 Evladı vahşice öldürülen baba, tekel baskınına neden olan paylaşımını anlattı: 'Bana niye icra gönderdiniz?' yazdım
13:16 Fenerbahçe, Cengiz'de çıkmaza girdi! Marsilya'nın istekleri bitmek bilmiyor
13:12 Fenerbahçe masadan kalkacak! Marsilya'nın istekleri kabak tadı vermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 14:11:45. #1.13#
SON DAKİKA: Genç ses sanatçısının feci ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement