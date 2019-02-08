Genç Solistlerden Muhteşem Final!

İzmir Alsancak Rotary Kulübü, İzmir Devlet Opera ve Balesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı iş birliğiyledüzenlenen12. Ulusal Genç Solist Yarışmasının finali İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Alsancak Rotary Kulübü, İzmir Devlet Opera ve Balesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle bu yıl 12. si gerçekleştirilen Ulusal Genç Solist Yarışması, genç yetenekleri dünya çapında opera sahnelerine kazandırmaya devam ediyor. On iki yıldır aralıksız olarak yapılmakta olan "ULUSAL GENÇ SOLİST YARIŞMASI" kurumsallaşma adına önemli bir mesafe kat ederek zor koşullarda yetişen sanatçıların yetenekleri ve donanımlarıyla uluslararası alandaki yarışta var olmalarına katkı sağlayıp ülkemiz adına İzmir'den dünyaya açılan bir marka olmayı hedefliyor.

Ülkemizin yetiştirdiği genç opera sanatçılarınıülke ve dünya sanatseverlerince tanınmaları, onlara yeni ufuklar açarak, farklı ve yeni olanaklara kavuşmaları, yetenekleri ve donanımlarıyla uluslararası alandaki yarışta var olmalarına katkı sağlamayı amaçlayan yarışma, genç solistlerin İzmir'den dünyaya açılmasına öncülük ediyor. Genç profesyonel ve üniversite kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılmak için, yarışmacıların müzik eğitimi veren bir yükseköğretim kurumundan mezun veya devam ediyor olmaları gerekiyor.

Bu yıl 12. si düzenlenen Ulusal Genç Solist yarışmasının Üniversite Kategorisininfinalinde dereceye giren isimler şöyle; 1. Mehmet Kavil, 2. Doğan Cem Özdemir, 3. Melis Günerli ile Necdet Aydın Sahne Yorumu Ödülü Emre Beyhatun'un oldu. Genç Profesyonel dalında ise; 1. Melis Sağlam, 2. Murat Göçken, 3. Ecem Topçu olurken Necdet Aydın Sahne Yorumu Ödülü'nü ise Uğur Yılmaz aldı.