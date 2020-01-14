Genç sporcular, aileleriyle badminton oynadı - Son Dakika
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Genç sporcular, aileleriyle badminton oynadı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde, Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği etkinlikte, çocuklar aileleriyle badminton oynayarak, sporu yakından tanıdı.

Genç sporcular, aileleriyle badminton oynadı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde, Gençlik ve Spor Kulübünün düzenlediği etkinlikte, çocuklar aileleriyle badminton oynayarak, sporu yakından tanıdı.

İlçeyi, Türkiye'nin çeşitli illerinde temsil eden genç sporcular ile aileleri spor salonunda, badminton oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Yapılan etkinlik sayesinde, hayatları boyunca hiç raket tutmamış veliler, çocuklarının karşısında ter döktü.

Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Melih Mutaf, bir yıldır badminton oynadığını belirterek, "Büyüdüğümde ise milli sporcu olmayı hedefliyorum. Bizlere bu imkanları veren Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Badminton Antrenörü Turhan Güney de yaptıkları sporu ailelere tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Amacımız ise anne ve babaların çocuklarıyla birlikte badminton oynaması, badmintonun ne kadar keyifli bir spor olduğunu anlamaları ve bununla birlikte çocuklarını desteklemelerini sağlamaktı." diye konuştu.

Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Şerife Nur Yılmaz da gelecekte milli takım sporcusu olmanın hayalini kurduğunu dile getirerek, "Burada sporcu arkadaşlarımızla haftanın beş günü antrenman yapıyoruz. Ankara'da yapılan Türkiye şampiyonasında 400 sporcu içerisinden ilk 32 sporcu arasına kalmayı başardım. İleride hayalim olan milli takıma girmek istiyorum ve bu hayalim için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kula Belediyesi, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:48 Kaynak: AA
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