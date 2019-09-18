Son Dakika Haberleri: Genç sporcular beldelerini gururlandırdı
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Genç sporcular beldelerini gururlandırdı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinin başarılı sporcuları elde edilen başarılarla beldenin gururu oldular.

Genç sporcular beldelerini gururlandırdı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinin başarılı sporcuları elde edilen başarılarla beldenin gururu oldular. Antrenörleri Gökalp Yıldız her iki sporcusunu da kutlayarak başarılarının devamını diledi.


Çalışmaları değerlendiren Gökalp Yıldız, "Yıldızlar Avrupa şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakalarında 33 kilogram kadınlarda sporcumuz Şüheda Yangın 1. olarak İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. Minikler Türkiye şampiyonasında ise şampiyonanın ilk günü 45 kilogram erkeklerde sporcumuz Alper Tuncay Türkiye 3'üncüsü oldu. Bu iki önemli organizasyonda sporculara hem hocalık hem ablalık yapan ve bu önemli başarıları elde etmede başrol oynayan eşim Hanife Yıldız'a, maddi manevi tüm desteğini yine yeniden veren Selim Tuna Başkanı'ma her zaman tüm desteğiyle yanımda olan Alper abime, Halit Yavuz hocama, maçlarda sporcularımızla ilgilenip arkasına çıkan İsmet Kara ve Sezai Yalçın hocama çok teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi. - BİLECİK

Dodurga, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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