Son Dakika Haberleri: Genç sporcular, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi
Son Dakika Güncel Genç sporcular, 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmini izledi - Son Dakika

Genç sporcular, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi

6 saat önce

Uşak'ta genç sporcular, Olimpiyatlarda üç kez altın madalya kazanma başarısı gösteren milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatının ikinci yılında vizyona giren "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Uşak'ta genç sporcular, Olimpiyatlarda üç kez altın madalya kazanma başarısı gösteren milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatının ikinci yılında vizyona giren "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Uşak'ta bir sinema salonunda gösterilen filmi, genç sporcularla izleyen Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süleymanoğlu'nun sporculara örnek olması gerektiğini kaydeden Balcı, şöyle dedi:

"Geçlerimize örnek teşkil eden başarılarıyla ay yıldızlı mayoyu tüm dünyada gururla taşıyan milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun azmiyle, kararlılığıyla, onurlu duruşuyla ve cesaretiyle bir Türk'ün karakteristik özelliklerini tam olarak yansıtmış ender kişiliklerden biri olduğunu düşünüyorum. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın, 1986 yılında Başbakan olduğu dönemde kendisinin özel gayretleriyle Türkiye'ye getirtilen Naim Süleymanoğlu'nun gelişiyle birlikte Türk halterinde önemli oranda değişiklikler olmaya başladı. Antrenmanlardaki dereceleri dünya rekorlarının üstündeydi. Türkiye ona derinden kucak açınca daha da ülkesine bağlandı. Başarıları birbiri ardına geldi. Naim Süleymanoğlu'nun milli ve manevi duyguların kazanımı noktasında spor dünyamız ve sporcularımıza katkıda bulunacağını düşündüğüm filmi tüm halkımızın izlemesini tavsiye ediyorum."

Genç sporcular, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmini izledi

Naim Süleymanoğlu, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa ikincisi oldu
Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 16:44:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç sporcular, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]