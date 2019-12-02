Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi

Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımının Yozgat 'a müsabakaya giderken kaza geçirmesi sonucu hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun "Burada yürümeden Meclis'e gelme" diye espri yaptığı o bahçenin tanıtımını yaptı