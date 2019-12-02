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Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi

6 saat önce

Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımının Yozgat'a müsabakaya giderken kaza geçirmesi sonucu hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi, System.String[]

Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımının Yozgat'a müsabakaya giderken kaza geçirmesi sonucu hayatını kaybeden sporculardan Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) gözyaşları içinde toprağa verildi.


Kazada hayatını kaybedenlerden Göksu Akyel, Aybastı ilçesi Beşdam Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.


Cenaze namazının kılınarak helallik alınan törende Başkan Güler, aileye destek olurken elim kaza sonrası hayatını kaybeden Göksu, gözyaşları arasında ve sevenlerinin duasıyla son yolculuğuna uğurlandı. - ORDU

Yozgat, Göksu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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