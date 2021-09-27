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Son dakika: Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı - Son Dakika

Son dakika: Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı

27.09.2021 18:31

Son dakika gündem haberi: Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Edirneli genç sporcular ve vatandaşlar, Selimiye Meydanı'nda masa tenisi gösteri maçı yaptı.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Edirneli genç sporcular ve vatandaşlar, Selimiye Meydanı'nda masa tenisi gösteri maçı yaptı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğün organizasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte meydandaki Fatih Sultan Mehmet heykeli önüne iki masa kuruldu.

Sporcuların gösteri maçıyla başlayan programda vatandaşlar da raket salladı ve tarihi bir alanda masa tenisi oynamanın keyfini yaşadı.

Avrupa Spor Haftası kapsamında hafta boyunca Lozan Anıtı ve Meriç Köprüsü üzerinde etkinlikler gerçekleştirilecek.

Son dakika: Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı
Son dakika: Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı
Son dakika: Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı
Son dakika: Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı
Son dakika: Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı

Fatih Sultan Mehmet, Edirne, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Genç sporcular ve vatandaşlar Selimiye Meydanı'nda masa tenisi oynadı - Son Dakika
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