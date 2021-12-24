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Genç sporculardan Başkan İduğ'a ziyaret - Son Dakika

Genç sporculardan Başkan İduğ'a ziyaret

24.12.2021 09:59
Genç sporculardan Başkan İduğ'a ziyaret

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova'nın başarılı genç sporcularını ağırladı.

Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi ve Rota Koleji'nde okuyan, masa tenisi, boks ve yüzme dallarında madalya kazanan genç sporcularla sohbet ederek, her zaman sporcunun yanında olduklarını anlattı.

Başkan Mustafa İduğ, kendisinin de mezunu olduğu Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nin İzmir birincisi olan, Deniz Baran Genç, Yusuf Serdar Tekin, Ömer Kaan Kırcal, Egemen Adalı'dan oluşan masa tenisi erkek takımı; İzmir üçüncüsü olan Duru Baykal, İrem Özaydın, Zeynep İrem Güler ve Gözde Çalışırlar'dan oluşan kız takımı ile Boksta 75 kiloda İzmir birincisi olan Ahmet Fikret Belpınar'ı makamında ağırladı. Okul müdürü Kazım Bulut, beden eğitimi öğretmenleri Antrenör Muzaffer Kadri Ayan ve Selami Bilgin'in eşliğinde gerçekleşen ziyarette gençlerin spor hedeflerini soran Başkan İduğ, başarıların devamını diledi.

Ardından yüzmede karışık bayrak yarışında 4x50'de Türkiye Şampiyonu, 4x100'de de Türkiye ikicisi olan Rota Koleji Yüzme Kulübü ortaokul öğrencileri ile buluştu. Rota Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüzme Kulüp Başkanı Osman Şirvan ve Antrenör Fikri Can Bayran'ın yer aldığı ziyarette Yağız Yasin Yılmaz, Poyraz Plana, İsmet Özbekar, Arda Kafadar katıldı.

Gençleri dinledi

Genç sporculara çalışmaları ve başarıları için teşekkür eden Başkan Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'nin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu söyledi. Bornova'da spora yaptıkları yatırımları aktaran İduğ, gençlerin gelecekle ilgili beklentileri sordu. Başkan İduğ, "Bornova İzmir'in en çok spor tesisine sahip olan ilçesi. Çamdibinde yaptığımız ve yakın zamanda açılacak olan havuzumuz ile ilçemizde 4 havuz olacak. Ayrıca halı saha, futbol sahaları, basketbol tesisleri ve spor salonlarımız var. Sporun bir çok branşında eğitim veriyoruz. Masa tenisi için parkların içlerine betondan masalar yaptık. Ama talebe göre ilerleyen zamanlarda bu spor dalında da eğitim vermeyi planlıyoruz" dedi.

Minik yüzücülerden teşekkür

Ziyarete gelen minik yüzücüler, ileriye dönük planlarını ve spor alanında ki hedeflerini Başkan İduğ'a anlatarak, spor konusunda yaptığı yatırımlara ve özellikle Çamdibi Yüzme Havuzu için teşekkür etti.

Dijital Sınıf Hediyesi

Eğitim için sadece sporda değil her konuda destek olmak istediklerini ifade eden Başkan İduğ, Dijital Sınıf projesini de anlatarak, Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesinde eğitim gören tüm öğrencilere Dijital Sınıf üyeliği hediye edeceğini söyledi.

Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Kazım Bulut ile Rota Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüzme Kulüp Başkanı Osman Şirvan da Bornova Belediyesi'nin her zaman yanlarında yer aldığını belirterek, spor ve sanata özellikle yer verilmesinin çok değerli olduğunu dile getirdiler.

Genç sporculardan Başkan İduğ'a ziyaret

Suphi Koyuncuoğlu, Anadolu Lisesi, Mustafa İduğ, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Genç sporculardan Başkan İduğ'a ziyaret - Son Dakika


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