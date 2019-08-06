Son Dakika Haberleri: Genç sporculardan çifte şampiyonluk
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Genç sporculardan çifte şampiyonluk

2 saat önce

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü U-10 ve U-17 futbol takımları, Ankara'da düzenlenen turnuvada namağlup şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nün genç sporcuları, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen Ankara Cup'ta büyük bir başarıya imza attı. Anadolu Üniversitesi 10 yaş altı ve 17 yaş altı futbol takımları, katıldıkları turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı. Her iki takım da rakipleri ile oynadıkları karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmeyerek Anadolu Üniversitesi'ne çifte şampiyonluk sevinci yaşattı. - ESKİŞEHİR
Anadolu Üniversitesi, Ankara Gölbaşı, Futbol, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:06 Kaynak: İHA
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