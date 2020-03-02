Genç sporculardan İdlib şehitlerine pankartlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç sporculardan İdlib şehitlerine pankartlı destek - Son Dakika

Genç sporculardan İdlib şehitlerine pankartlı destek

6 saat önce

Kaman Gençlik Merkezindeki kick boks takımı öğrencisi gençler, İdlib'de şehit olan askerler için "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehitlerimizi saygı ile anıyoruz.

Genç sporculardan İdlib şehitlerine pankartlı destek, System.String[]

Kaman Gençlik Merkezindeki kick boks takımı öğrencisi gençler, İdlib'de şehit olan askerler için "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehitlerimizi saygı ile anıyoruz." pankartı açarak Mehmetçiğe destek verdi.

Gençlik Merkezi'ndeki kursa devam eden genç sporcular, üzüntülerini açtıkları pankartla dile getirdi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehitlerimizi saygı ile anıyoruz" pankartı açarak birlik ve beraberlik mesajı veren genç sporcular, İdlib'de görev yapan askerlere de selam gönderdi.

Kaman Gençlik Merkezi kick boks antrenörü Osman Öztürk, yaptığı açıklamada, İdlib'de şehit olan askerleri anmak için böyle bir etkinliği yaptıklarını ifade etti.

Burada sporun yanı sıra manevi değerlerin de verildiğini dile getiren Öztürk, "Gençlerin milli ve manevi duygularını geliştiren dersler de veriyoruz. İnanıyoruz ki geleceğimizin milli sporcuları bu gençlerimizin arasından çıkacak. Şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kick boks öğrencisi Rümeysa Öztürk ise televizyondan şehit haberlerini duyunca çok üzüldüklerini ve şehitler için böyle bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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