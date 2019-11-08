Son Dakika Haberleri: Genç sporculardan Mehmetçik'e destek
Son Dakika Güncel Genç sporculardan Mehmetçik'e destek

Genç sporculardan Mehmetçik'e destek

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırladığı videoyla 81 ilden Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Genç sporculardan Mehmetçik'e destek, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırladığı videoyla 81 ilden Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ilden genç sporcular, "Selama Devam" başlığıyla hazırlanan videoda, bulundukları ili söyleyerek, asker selamını coşkulu bir şekilde veriyor.

İllerin alfabetik sırasına göre hazırlanan videoda, 81 ilde hep bir ağızdan "Türkiye" sesi yankılanıyor.

Sosyal medyada oldukça beğenilen ve paylaşılan videoda, spor camiası tarafından "Tek nefes, tek yürek" sloganıyla tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı veriliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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