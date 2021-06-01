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Genç Sporcuları Başkan Uğurladı - Son Dakika

Genç Sporcuları Başkan Uğurladı

01.06.2021 12:17
Genç Sporcuları Başkan Uğurladı, System.String[]

Genç sporculara başarılar dileyen Başkan Pehlivan, "Bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım sonsuz. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun. Sağlıkla gidip, gelin" dedi.

Genç sporculara başarılar dileyen Başkan Pehlivan, "Bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım sonsuz. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun. Sağlıkla gidip, gelin" dedi.

Spora ve sporcuya desteğini artırarak sürdüren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kuşadası'nda düzenlenecek olan Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde mücadele edecek Menemen Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularıyla buluştu. Bugün başlayacak ve 7 Haziran'a kadar sürecek olan şampiyonada 11 Menemenli sporcusu yer alıyor.

Yolculukları öncesi turnuvaya katılacak kafileyi makamında ağırlayan Başkan Pehlivan, genç sporculara başarılar diledi.

Genç sporculara nasihat da veren Başkan Pehlivan, "Çalışırsanız, mücadele eder ve emek sarf ederseniz, başarı da gelecektir. Orada alacağınız her başarı bizleri mutlu edecektir. Ama unutmayın ki, kazansanız da kaybetseniz de bizler her zaman yanınızda olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Umarım emeklerinizin karşılığını en iyi şekilde alırsınız. Dualarımız sizlerle çocuklar, yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Muay Thai, Kuşadası, Menemen, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Genç Sporcuları Başkan Uğurladı - Son Dakika


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