Genç Sporcunun Hedefi Olimpiyatlara Katılmak

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen'e verdiği desteği sürdürüyor.

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'nde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen'e verdiği desteği sürdürüyor.



Dünya sıralamasında kendi kategorisinde 10. sırada bulunan ve otoritelerce gelecek vaat eden önemli sporcular arasında gösterilen Mustafa Özmen'in hedefi Sepaş Enerji'nin desteğiyle Olimpiyatlara katılmak.



Üç yıldır Mustafa Özmen gibi genç ve başarılı bir sporcuya destek vermekten büyük gurur duyduklarını belirten Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz, "Sepaş Enerji olarak sunduğumuz hizmetlerin yanında kültür, sanat, spor alanlarında gençlere ve çocuklara dokunan projeler gerçekleştirmeyi önemsiyoruz. Sepaş Enerji olarak, Kano Milli Takım ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mustafa Özmen'i desteklemeye bu yıl da devam ediyoruz. Mustafa Özmen, bölgemizi ve Türkiye'yi Kano Milli Takımında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil ediyor. Şu anki hedef ise Olimpiyatlara katılmak. Mustafa Özmen'in bizi Olimpiyatlarda da başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.



1997 Adapazarı doğumlu Mustafa Özmen, 2013 yılında kano sporuna başladı, 2014 yılında Milli Takıma seçildi. Türkiye'yi Kano Milli Takımında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil etmektedir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve kendi adına katıldığı yarışlarda çeşitli kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunmakta olup Türkiye'de gerçekleşen birçok yarıştan madalya ve dereceyle dönmektedir. Dünya sıralamasında kendi kategorisinde 10. sırada bulunan Mustafa Özmen, gelecek vadeden bir sporcu olarak gösteriliyor. - SAKARYA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'ın İmzasıyla 2 Önemli Kuruma İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı

İran Uluslararası Piyasaya Göre 6 Dolar Ucuza Sattığı Petrolüne Alıcı Bulamıyor

Merkez Bankası Enflasyonun Neden Yükseldiğini Açıkladı

Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı