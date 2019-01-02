Son Dakika Haberleri: Genç Sultan Koleji Türkiye Şampiyonası'na Gidecek

Genç Sultan Koleji Türkiye Şampiyonası'na Gidecek

32 dakika önce

28-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan Liseler Arası Türkiye Grup Eleme müsabakalarında Kayseri Genç Sultan Koleji grubunu lider olarak bitirdi.

Genç Sultan Koleji Türkiye Şampiyonası'na Gidecek, System.String[]
28-30 Aralık 2018 tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan Liseler Arası Türkiye Grup Eleme müsabakalarında Kayseri Genç Sultan Koleji grubunu lider olarak bitirdi.

2018 yılı faaliyet programında yer alan Liseler Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına 12 kız-12 erkek takım olmak üzere 24 takım katıldı.

Kayseri'den katılan Genç Sultan Koleji başarılarıyla göz doldurdu. Grubunu birinci olarak tamamlayan Genç Sultan Koleji Masa Tenisi takımı aldığı bu sonuçlarla 16-18 Ocak 2019 tarihleri arasında Kastamonu'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Genç Sultan Koleji Masa Tenisi Takımına ve antrenörleri Halil Adak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye, Genç, Spor
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